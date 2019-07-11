Як вплине на рейтинги відновлення пам’ятника Жукову в Харкові: думка експерта

Відновлення пам’ятника Жукову в Харкові – не лише передвиборча технологія. Але цю ситуацію "Опозиційний блок" використав. І це може дати результати.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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"Опоблок" – один з його лідерів мер Харкова Кернес – випробовують межі, за які їх може пустити діюча влада. В "Опоблоці" перевіряють, яким чином держава реагуватиме на порушення закону про декомунізацію. Фактично це кримінальна справа,

– зазначає Олександр Леонов.

Чому пам’ятник маршалу Жукову демонтували, а потім відновили? За законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу – особистість неоднозначна. На переконання багатьох експертів, Жуков не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника". 2 червня активісти знесли пам’ятник Жукову під час акції протесту біля Палацу спорту, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам". 10 червня мер Харкова Геннадій Кернес відновив пам’ятник Жукову.

За словами експерта, якщо з боку держави не буде ніякої реакції, то ця подія стане прецедентом. І щось подібне можуть повторити в інших містах сходу і півдня України. Таким чином закон про декомунізацію перетворять у мертвий. І в цьому небезпека ситуації з відновленням пам’ятника Жукову.. Були заяви, але поки нічого не чути про конкретні дії.

У відновленням пам’ятника Жукову в Харкові є і передвиборний елемент. Намагаються консолідувати електорат Кернеса навколо "Опоблоку". Також підтримати своїх кандидатів-мажоритарників. Харків – велике місто. Якщо там змобілізувати прибічників "Опоблоку", то в них з’явиться шанс наблизитися до прохідного бар’єру,

– вважає Олександр Леонов.

Які останні дані соціологічних опитувань? Згідно дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня, чотири партії проходять до Верховної Ради.

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

14,1% – за партію "Опозиційна платформа – За життя";

9,2% – за партію "Європейська Солідарність";

6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Відповідно до опитування партія "Голос" набирає 4,4%, а також 4,1% виборців проголосували б за партію "Сила і Честь". За "Опозиційний блок" готові віддати свої голоси 2,5% виборців.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.