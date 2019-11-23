Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів

"Розкажіть мені про себе" може здатися легким запитанням на співбесіді. Але воно може загнати вас у глухий кут: чи справді інтерв'юер хоче знати всю вашу історію працевлаштування і особисте життя?

Це загальне запитання насправді є перевіркою комунікативних навичок кандидата на роботу, пише HuffPost.

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Доброю новиною є те, що якщо ви можете розповісти історію своєї кар'єри, це допоможе вам у наступних запитаннях.

Це запитання лежить в основі всього інтерв'ю, – каже Джудіт Гамфрі, засновниця канадської комунікаційної компанії The Humphrey Group.

Сабіна Наваз, СЕО-коуч, яка пропрацювала в Microsoft більше 14 років, каже, що це перше запитання, до якого вона готує людей до співбесіди. Щоб добре відповісти на нього, потрібно важко і ретельно попрацювати. Але це реально.

Уникайте головної пастки

Коли ви йдете на співбесіду, ваш інтерв'юер ймовірно прочитав ваше резюме, тому не повторюйте інформацію.

Ви не просто маєте говорити: "У мене є досвід цього чи я отримав свою освіту тут або я займався такого роду спеціальним проєктом", каже Джош Дуді, тренер із переговорів щодо зарплати і колишній HR-менеджер. Коли ви так робите, то втрачаєте можливість розповісти нову інформацію.

Формуйте чітке повідомлення

Гамфрі пропонує сформувати відповідь навколо переконливого повідомлення про себе і мати три пункти, які можуть довести це повідомлення. Якщо ваш основний меседж у тому, що ви підприємець, ваші пункти можуть виглядати приблизно так:

Я вважаю, що у мене є якості хорошого підприємця. У мене є відповідний досвід. І я з нетерпінням чекаю цієї наступної посади, яка дасть мені можливість удосконалити мої навички.

Щоб ви відрізнялися від інших кандидатів, потрібно розповісти історію, як компанія, куди ви подаєтеся, стане кращою, якщо вас візьмуть на роботу. Це означає, що потрібно попередньо дослідити компанію, щоб розповісти історію, яку вони хочуть почути.

Наваз припускає, що професіонали можуть почати відповідь так: "У мені є три речі, які я неодноразово використовував протягом своєї кар'єри, які особливо важливі для цієї роботи".

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Потім ви говорите про те, як ви застосували ці три сильні сторони, Наприклад: "У 2017 році ми зіткнулися з кризою. Ось як я використав A, B і C для подолання кризи".

Розповідайте історію

Ви не просто розповідаєте факти про себе. Ви розповідаєте історію, а історії вимагають зусиль. Придумати хорошу історію – означає задуматися про те, що допомогло вам досягнути успіхів у кар'єрі.

Не вибирайте загальні загальні фрази. "Всі будуть говорити: "Я розумний, я багато працюю".

Виберіть конкретні якості, які вас справді характеризують, і поясніть, чому вони важливі саме для цієї роботи.

Скільки потрібно часу, щоб відповісти на це запитання

Гамфрі каже, що ви повинні відповісти максимум за хвилину. За словами Дуді, менше хвилини може бути замало, а через дві хвилини це буде більше як монолог, ніж як відповідь на питання.

Потрібно використовувати свій емоційний інтелект, щоб знати, коли варто закінчувати. Ви ж не хочете, щоб HR-менеджер запитував себе, чи є сенс в тому, що ви говорите.

Джерело: HuffPost

Переклад: Українська правда

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