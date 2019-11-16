Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців

Офісний працівник майбутнього матиме згорблену спину, варикоз, сухі червоні очі та великий живіт. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши анкети працівників із Британії, Німеччини та Франції.

Люди вже стурбовані тим, що проводять на робочим столом близько 6 годин на день. І це далеко не повний перелік проблем зі здоров'ям, які може спричинити офісна робота без поєднання з фізичними навантаженнями, правильним харчуванням та навіть правильним сидінням за робочим столом. http://bit.ly/2WNPqPw

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Усе більше людей працюють у нібито комфортних офісах, із бонусами у вигляді печива, кіно та масажу просто на робочому місці, а не на небезпечних виробництвах. Наприклад, у США 8 із 10 працевлаштованих людей є офісними працівниками, які сидять за столом. Але ця тенденція також підриває здоров'я працівників, хоча не так очевидно.

Про сидіння

Науковці та медики все більше кажуть про сидіння як про нове куріння. Дослідження свідчать, що понад 4 години сидіння перед екраном збільшують ризик смерті від багатьох хвороб на 50%. Крім того, ризик серцево-судинних захворювань зростає на 125%. https://mayocl.in/2WPS8o0

Тож протягом робочого дня необхідно робити перерви, аби порухатися, зробити розтяжку та подихати свіжим повітрям. Насправді достатньо доволі простих вправ, аби зняти напругу в спині та шиї – на 72%. Приклади таких вправ тут.

Також не втрачайте нагоди порухатися, коли говорите по телефону або йдете на обід. Зустрічі, які можна провести в русі та без ноутбука, проводьте саме так. Зрештою вставайте з-за робочого столу щогодини та ходіть офісом. http://bit.ly/33pbFOy

Деякі дослідження також свідчать, що регулярні розминки на робочому місці зменшують стрес і фізичне навантаження та покращують настрій. А вчасні перерви – мінімізують дискомфорт без втрати продуктивності. http://bit.ly/34KGmOv

Оскільки зовсім позбутися сидіння перед екраном не вдасться – із розвитком технологій наша прив'язаність до робочого стола чи крісла лише зростає, єдиний вихід – сидіти правильно та дбати про свою поставу. Як обрати правильну позицію для сидіння: http://bit.ly/33yYvOI

Поїздка на роботу і додому на велосипеді здебільшого мрія для багатьох. Причиною є відсутність велоінфраструктури в містах, і душу в офісі. Якщо перше так просто і швидко не вирішується, то наявність душу в офісі стане в пригоді не лише відчайдухам на велосипедах. Адже інколи громадський транспорт спекотніший за пересування велосипедом, чи хтось може бігати в обідню перерву. Зрештою, з огляду на постійні відключення гарячої води влітку наявність душу – це хороший бонус і заохочення мчати на роботу.

Про харчування



Готуйте вдома / Фото Unsplash

Найбільш поширені причини смертності українців так чи інакше пов'язані за харчуванням. Тож варто продумано ставитися до свого раціону та харчуватися збалансовано. Звісно, походи з колегами на ланч – це хороша нагода поспілкуватися та зблизитися, але, на жаль, страви в закладах далеко не завжди можуть забезпечити потреби організму. Тож краще готувати вдома та носити їжу з собою на роботу. Так ви можете контролювати вміст своєї тарілки та дбати про те, щоб там було менше цукру та жиру і більше овочів та фруктів.

– Більше переконливих аргументів про те, чому варто брати їжу з дому: http://bit.ly/2CoiOCx

– Поради про те, як харчуватися збалансовано: http://bit.ly/2JVSmEz

Небезпека також криється у снеках, які компанії пропонують своїм співробітникам. Солодке печиво дійсно швидко піднімає настрій, рівень цукру в крові та додає сил. Але по-перше, це дуже короткостроковий ефект. По-друге, це зайві калорії. Люди не схильні рахувати калорії, особливо ті, за які не платять. Снеки на роботі можуть додавати близько 1300 калорій до вашого раціону. Компанії пропонують печиво та снеки як приємний бонус, але насправді шкодять здоров'ю своїх співробітників. Дійсно приємним бонусом будуть свіжі фрукти, овочі, горіхи.

Ідеї корисних снеків можна знайти тут: http://bit.ly/2Q2zg3N

Про емоційне вигорання, понаднормову роботу та перевтому

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Одна з найбільш поширених бід сучасних працівників – емоційне вигорання. І хоча воно не є хворобою, вигорання знижує працездатність, призводить до того, що людина цинічно та відсторонено ставиться до своїх посадових обов'язків, відчуває виснаження та дистанціюється від своїх посадових обов'язків. Вигоранню можна і треба запобігати. І дійсно прогресивні працедавці розуміють, що також і їхня відповідальність – забезпечувати умови для відпочинку співробітників та вчасно (за потреби) змінювати вид діяльності, умови роботи абощо. http://bit.ly/2PS4ZEx

Дослідження свідчать, що коли в людей є 10 і більше днів оплачуваного лікарняного – вони краще дбають про своє здоров'я та більше часу приділяють превентивним заходам. Роблять щеплення, проходять мамографію та регулярні обстеження в сімейного лікаря. http://bit.ly/2NJKiI9 Крім того, так застужені співробітники не заражають одне одного.

Компанії мають розуміти, що оплачувані лікарняні та відпустки – це інвестиція у продуктивність співробітників. Змучені, виснажені та демотивовані співробітники не будуть ефективними на роботі.

Ще один чинник, що може суттєво погіршувати умови роботи – оупен спейси, які мали об'єднувати людей та сприяти появі нових ідей. Для багатьох вони перетворилися на пекло. Тут і якість повітря, і шум, що заважає зосередитись, і штучне освітлення. У співробітників має бути можливість змінювати локацію для роботи в офісі, аби не сидіти весь день на одному місці, працювати в закладі чи парку, усамітнитися, аби сконцентруватися або відпочити. Опція денного сну також чудова – 20 хвилин відпочинку додають сил на решту робочого дня. Для компанії точно вигідніше мати ефективного працівника 4 години, аніж сонного та втомленого 4 години 20 хвилин. http://bit.ly/2Qa94Ee

Повітря в офісі

Якість повітря суттєво впливає на самопочуття, а відтак і на продуктивність. Дослідження свідчать, що свіже повітря в робочому приміщенні підвищує продуктивність на 11%.

Аби покращити якість повітря в офісі, компанії можуть заборонити курити в приміщенні, розміщувати рослини, встановити очищувачі повітря та регулярно провітрювати робочі кімнати.

Але в офісах, зазвичай, працює система вентиляції і кондиціонування, а відчинити вікно так просто неможливо. Інколи вентиляцію відкулючають, або вона недостатня для задоволення потреби в зміні повітря.

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Вода



Пийте воду, адже це впливає на вашу продуктивність / Фото Unsplash

Аби почуватися добре, нашому організму потрібно споживати достатньо води. Від цього залежить якість сну, бадьорість, здатність фокусуватися, ясність розуми та уважність. Усе це безпосередньо впливає на продуктивність роботи.

В офісах має бути вільний доступ до якісної питної води. Для цього потрібно встановити достатню кількість кулерів або інших джерел води. Також менеджерам варто регулярно нагадувати співробітникам про те, чому потрібно пити воду.

Освітлення

Дослідження свідчать, що співробітники, які сидять на відстані до 3 метрів від вікна, фіксують зменшення напруги очей, головного болю, погіршення зору. Що можуть зробити роботодавці? Обирати/будувати офіси з максимальним доступом природного світла. Додавати до нього лампи, ліхтарі, дбати про світлові бліки.

Тварини в офісі



Живі антидепресанти на роботі підуть лише на користь / Фото MyDeal

Деякі люди потребують присутності службової тварини: поводиря, собаки, що заспокоює – або просто мають бажання бути із улюбленцем вдень. Такі відомі офіси, як Amazon та Google облаштовані дружньо до тварин. Звісно, не всі наші офіси дружні навіть до людей.

Але присутність собаки в офісі має чимало переваг: люди краще витримують фізичний стрес, мають менше проявів стресованості, як-то високий тиск і прискорене серцебиття, відчувають підтримку і щиру любов собаки. Люди в присутності тварин чи друзів краще пораються із інтелектуальними завданнями. Крім того, собаки сприяють неформальному спілкуванню. У великих компаніях люди часто не знають, із ким їдуть в ліфті. А от цуцик – чудовий привід заговорити з незнайомцями, навіть коли погода прекрасна.

Собаки в офісі перший час можуть відволікати, але згодом до них звикають. Обмеженнями до запрошення песиків на роботу є алергії і фобії співробітників. http://bit.ly/36PUt6J

Далеко не всі офісні працівники можуть стати фрілансерами чи поїхати зимувати до океану, аби зберегти фізичне та психічне здоров'я. Тож аби працівники не втрачали мотивацію та здоров'я, потрібно дбати про те, щоб робочі умови були комфортними та не шкідливими. Роботодавці мають розуміти, що в 2019 році вже недостатньо просто платити хорошу зарплату. Працівникам потрібні комфортні офіси та корисні "бонуси", а не печиво.

Автор: Уляна Супрун

Джерело: Facebook



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