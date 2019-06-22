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      Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики

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      Зеленський висловився у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни
      Зеленський висловився у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни / Колаж 24 канал

      В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський заявив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, та докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.

      Саме в цей день у 1941 році, о 4:00 за берлінським часом міністр внутрішніх справ Німеччини Йоахім Ріббентроп вручив послу СРСР Володимирові Деканозову ноту про оголошення війни. Поки радянський посол "ознайомлювався" з документом, німці вже штурмували мирне населення. Цього дня війна почалася на території України.

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      В День скорботи Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня відбулося бомбардування Києва.

      Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну,
      – цитує слова президента його адміністрація.

      Глава держави додав, що війна приносить лише кров, горе і страждання. Тож треба робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя.

      "Територія України була основним театром бойових дій, а український народ виявився в числі тих, хто постраждав від Другої світової війни найбільше. Масштаби трагедії важко уявити – тоді загинув кожен п’ятий мешканець України", – цитує прем’єра Володимира Гройсмана прес-служба уряду.

      Глава Кабміну теж пообіцяв зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося.

      Володимир Гройсман День скорботи і пам'яті жертв війни
      Володимир Гройсман

      Україна не розв'язує війни, але завжди відчайдушно боронить себе, наголосив лідер гурту "Океан Ельзи" та партії "Голос" Святослав Вакарчук. Життями і долями мільйонів українців сплачено страшну ціну в Другій світовій війні за людожерські амбіції двох тоталітарних режимів, додав він.

      Росія не рахує людські життя – ні свої, ні наші. Ні тоді, ні тепер. Але Україна боронить життя своїх людей на своїй землі. Ми всією країною бережемо своїх воїнів і посилюємо армію, щоб якомога рідше чути дзвін пам'яті на подвір'ї Міноборони,
      – написав Вакарчук у мережі.

      "Ми, як народ, який і сьогодні воює, захищає рідну землю від ворога, знаємо високу ціну миру! Нікому не бажаємо зла! І нікому не поступимось своїм", – написала в мережі лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Історія Війна СРСР Володимир Зеленський Володимир Гройсман Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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