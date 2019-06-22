Як вшановують пам'ять жертв війни в Україні Зеленський та інші політики

В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський заявив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, та докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.

Саме в цей день у 1941 році, о 4:00 за берлінським часом міністр внутрішніх справ Німеччини Йоахім Ріббентроп вручив послу СРСР Володимирові Деканозову ноту про оголошення війни. Поки радянський посол "ознайомлювався" з документом, німці вже штурмували мирне населення. Цього дня війна почалася на території України.

Дізнайтеся про міфи про Велику Вітчизняну і навіщо цю ідею пропагували в СРСР

В День скорботи Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня відбулося бомбардування Києва.

Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну,

– цитує слова президента його адміністрація.

Глава держави додав, що війна приносить лише кров, горе і страждання. Тож треба робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя.

"Територія України була основним театром бойових дій, а український народ виявився в числі тих, хто постраждав від Другої світової війни найбільше. Масштаби трагедії важко уявити – тоді загинув кожен п’ятий мешканець України", – цитує прем’єра Володимира Гройсмана прес-служба уряду.

Глава Кабміну теж пообіцяв зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося.



Володимир Гройсман

Україна не розв'язує війни, але завжди відчайдушно боронить себе, наголосив лідер гурту "Океан Ельзи" та партії "Голос" Святослав Вакарчук. Життями і долями мільйонів українців сплачено страшну ціну в Другій світовій війні за людожерські амбіції двох тоталітарних режимів, додав він.

Росія не рахує людські життя – ні свої, ні наші. Ні тоді, ні тепер. Але Україна боронить життя своїх людей на своїй землі. Ми всією країною бережемо своїх воїнів і посилюємо армію, щоб якомога рідше чути дзвін пам'яті на подвір'ї Міноборони,

– написав Вакарчук у мережі.

"Ми, як народ, який і сьогодні воює, захищає рідну землю від ворога, знаємо високу ціну миру! Нікому не бажаємо зла! І нікому не поступимось своїм", – написала в мережі лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.