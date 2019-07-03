Як скласти кубик Рубіка: інструкція

Колись винахідник Ерне Рубік зібрав свій кубик за місяць, а сучасний рекорд складання кубика Рубіка – кілька секунд. Виявляється, це не так складно, якщо запам'ятати деякі правила та вивчити кілька формул. Варто зазначити, що на сьогодні існують навіть багаторівневі кубики Рубіка. Проте принцип збірки таких кубиків не відрізняється від початкових 3х3.

Кубик Рубіка був винайдений у 1974 році. Минуло багато років, а інтерес до нього не вщухає. Існує навіть конкурс збірки кубика Рубіка наосліп. Ми постаралися допомогти вам розібратися у тому, як скласти кубик Рубіка поступово.

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Інструкція зі складання кубика складається з формул. У вигляді формули записується частина алгоритму збірки, яка виконує конкретну частину завдання. Правильна формула міняє місцями або повертає конкретні кубики, не порушуючи положення інших.

Як скласти кубик Рубіка поетапно:

У простих формулах грані кубика Рубіка позначають літерами: Ф (F), B(U), Л (L), П (R), Н (D). Для початку розберемось, що вони означають:

Ф – фронт (найближча до вас грань);

– фронт (найближча до вас грань); В – верх;

– верх; Л – ліва сторона;

– ліва сторона; П – права сторона;

– права сторона; Н – низ.

Якщо ви тримаєте кубик Рубіка рівно навпроти себе, то найближча до вас сторона – це фронт. Відповідно, праворуч від вас – права, ліворуч, – ліва. Букви можуть зустрічатися із поділками вгорі, що схожі на апостроф. Літера без поділки означає поворот грані кубика за годинниковою стрілкою на 90°. Літера з однією поділкою – поворот грані проти годинникової стрілки на 90°. Дві поділки означають поворот цієї грані на 180°. Цифра перед буквою означає кількість поворотів.

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Перше, що важливо запам'ятати перед початком збірки кубика Рубіка:

При обертанні тримайте кубик в одному положенні щодо себе і просто обертайте потрібну сторону. Центри кубика нікуди не переміщаються, вони завжди залишаються на своїх місцях відносно один одного, тому що скріплені між собою хрестовиною.

Потренуйтеся обертати потрібні сторони кубика за годинниковою стрілкою і проти. Нехай пальці запам'ятають рух, а розум – що і куди потрібно обертати, якщо у формулі є певна буква. Це суттєво полегшить вам навчання алгоритмам збірки. Для швидшої роботи, формули варто запам'ятати.

Перший етап збірки кубика: нижня частина

Збірка хреста

Збірка хреста – це перший крок збірки нижнього шару. Візьміть кубик як вам зручно, вивчіть положення центрів. Запам'ятайте колір нижнього і верхнього. У нашому випадку це синій. До кінця першого етапу складання тримайте синій центр внизу, а зелений вгорі.



Кубик Рубіка покроково

Ваше завдання при складанні хреста: по черзі знайти на кубику чотири ребра з синім кольором, і перемістити їх вниз до синього центру так, щоб кольори ребер збігалися з кольорами бічних центрів. На зображенні показані ребра з синім кольором які стали внизу, а їх другі кольори, а саме жовтий та червоний збіглися з квітами бічних центрів, що є правильним.

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Щоб зібрати хрест, вам не потрібні спеціальні алгоритми, але для прикладу розглянемо ситуації які можуть зустрітися і протестуємо розуміння простих алгоритмів.

Увага! Як тільки ви почали виконувати алгоритм зі складання кубика, не крутіть сам кубик в руках до виконання комбінації. Центри різних кольорів повинні зберігати своє розміщення. Наприклад, жовтий перед вами, синій – знизу, червоний – праворуч.



Кубик Рубіка покроково

Збираємо кути

Якщо хрест зібраний, переходимо до складання кутів – завершального етапу складання першого шару. Візьміть кубик хрестом вниз. Зверніть увагу на кольори трьох центрів, серед яких повинен стати кутик, знайдіть його на кубику. У нашому випадку ми шукаємо синій-жовтий-червоний куточок. В кубику він тільки один.

Ставимо куточок у верхній шар над тим місцем, куди він повинен опуститися і виконуємо алгоритм ВПВ'Р'. Якщо куточок став на своє місце і збігся з центральним кольором, то переходимо до наступного куточка. Якщо ні, то повторюємо алгоритм доти, доки він стане так, як нам потрібно.



Кубик Рубіка покроково

Другий етап збірки кубика: середня частина

Важливо! Тримайте кубик синьою стороною донизу, а зеленою вгору.

Для того, щоб зібрати другий шар, нам знадобиться всього один алгоритм, але перед його виконанням нам потрібно підготувати кубик – привести його до однієї з двох можливих ситуацій, зображених нижче. Знайдіть у верхньому шарі будь-яке ребро у якого немає зеленого кольору. Повертайте верхній шар (рух В або В') так, щоб бічний колір ребра збігся з будь-яким з бічних центрів. Тепер візьміть кубик так, щоб збіжний центр дивився на вас, а синій, як і раніше, залишався внизу. У нашому прикладі ми знайшли жовто-червоне ребро. Бічний колір ребра – жовтий. Повертаємо верхній шар і поєднуємо ребро з жовтим центром. Також у вас може вийти варіант, коли ви поєднуєте червоне ребро з червоним центром, а жовтий колір ребра залишається на верхній стороні.



Кубик Рубіка покроково

Беремо кубик жовтим або червоним центром до себе і отримуємо один з трьох можливих випадків:



Кубик Рубіка покроково

Повертаємо кубик до себе жовтою чи червоною стороною (при цьому, синій досі залишається внизу).

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В тому випадку, якщо ребро вже стоїть на своєму місці, але перекручене, його потрібно замінити будь-яким ребром зеленого кольору з верхнього шару. Після чого знову приводимо кубик у стан двох варіантів, наведених вище і розв'язуємо.



Кубик Рубіка покроково

Третій етап збірки кубика: верхня частина

Для початку, нам потрібно розставити ребра на верхньому шарі так, щоб вони утворили хрест з зеленого кольору. Після складання двох перших шарів, на верхньому шарі вийде один з чотирьох випадків, які вказані на малюнках. Знайдіть той, який у вас, і виконуйте алгоритм ФПВП'В'Ф' , щоб вийшов хрест. Ви можете почати з "крапки" і послідовно перейти до "хрестика".

Тепер поєднуємо бічні кольори ребер з бічними центрами.

За допомогою поворотів верхньої межі (В або В' ) намагаємося поєднати бічні кольори ребер з бічними центрами. Повинні збігтися всі чотири кольори (жовтий, помаранчевий, білий, червоний). Якщо не збігаються чотири, то ставимо верхній шар так, щоб збігалося мінімум два ребра. Якщо ви не знаходите два збіжних ребра, то виконайте алгоритм ПВП'ВП2ВП'В і пошукайте ребра знову. Далі візьміть кубик в руки так, щоб два бічних кольори, які збіглися (білий і червоний) дивилися від вас і праворуч. Виконуємо алгоритм:



Кубик Рубіка покроково

Отже, на верхньому шарі у нас зібраний хрестик і правильно поставлені ребра.

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Тепер ставимо кути на місце.

Перевірте, чи кути верхнього шару на своїх місцях, адже вони можуть бути перекручені. Але головне, щоб вони мали ті ж кольори, що й центри, серед яких вони стоять. Якщо це так, то пропустіть цей етап і переходьте до наступного.

Якщо куточки все ж потрібно правильно розставити, то візьміть кубик в руки так, щоб справа до вас знаходився кутик, який стоїть на своєму місці і виконайте алгоритм, не змінюючи положення кубика: ВПВ'Л'ВП'В'Л.



Кубик Рубіка покроково

Якщо немає жодного куточка, який стоїть на своєму місці, то виконайте алгоритм, наведений вище з будь-якої позиції, і куточок з'явиться.

Вітаємо, ваш кубик майже зібраний, залишилося лише перекрутити кути.

У вас можуть бути два, три або чотири перекручених кутики. Перекрутити їх у потрібне для вас становище допоможе простий алгоритм – П'Н'ПНП'Н'ПН.

Цей алгоритм працює тільки для того кутика, який розміщений праворуч від вас. Весь секрет у тому, що коли куточок стане правильно, потрібно провернути верхню межу (В або В') і підставити на його місце наступний куточок який потрібно перекрутити. Ми можемо повторювати алгоритм від двох до п'яти разів і вам буде здаватися що кубик заплутався, проте він збереться. Головне не випускати кубик та не перекручувати його в руках доти, поки не буде виконана уся послідовність алгоритмів.

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