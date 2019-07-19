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      Як змінилася чисельність населення України за 5 місяців

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Населення України продовжує скорочуватись. Упродовж січня–травня 2019 року чисельність населення України зменшилася на 122,4 тисяч людей.

      Відповідно до даних Державної служби статистики, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

      До слова: На скільки зросли доходи українців: статистика

      За останні 5 місяців на 100 померлих – 49 новонароджених. Станом на 1 чеврня 2019 року чисельність наявного населення в Україні – близько 42 мільйонів 31 тисячі людей.

      До слова, у 2018 році кількість населення в Україні скоротилася на 208 тисяч осіб у порівнянні з 2017 роком.

      Загалом у найближчі 30 років населення планети зросте на 2 мільярда осіб і до 2050 року досягне 9,7 мільярдів. Переважно населення зростатиме у бідних країнах.

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      Дані ООН кількість населення планети

      Як зміниться планета до 2050 року

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      Теги: Новини України Статистика Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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