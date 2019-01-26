Як змінилася кількість готівки в Україні: інфографіка

Наприкінці минулого року кількість готівки в обігу в Україні зросла до 400,1 мільярда гривень. Це на 10,7% більше, аніж 1 січня 2018 року.

Зростання обсягу готівки в обігу пов’язане зі збільшенням потреби у грошах як засобах розрахунку. У Нацбанку зазначили, що все у зв’язку зі зростанням економіки України.

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У середньому на 1 українця припадає 69 банкнот та 293 монети. Наразі найпопулярнішою купюрою в обігу є банкнота номіналом 200 гривень. Вона складає 22,8% всіх паперових гривень. Найпопулярніша монета – 10 копійок. Монети цього номіналу складають близько 29% всіх випущених в обіг монет.

Водночас розвиток безготівкових розрахунків дещо стримував попит на готівку,

– додали у Нацбанку.

Тож завдяки цьому рівень готівки в економіці (відношення готівкових коштів в обігу поза банками до ВВП) знизився з 11,1% ВВП у 2017 році до 10,3% ВВП у 2018 році.

Щодо нових монет номіналом 2 гривні, які випустили в обіг у 2018 році, то вони складають лише 0,4% загальної кількості всіх монет, що перебувають в обігу. Цікаво, що банкнот номіналом 2 гривні, які ці монети мають з часом витіснити, наразі в обігу 225,7 мільйонів штук, а монет – 57 мільйонів одиниць.

Щодня впродовж 2018 року українці перераховували через банки країни у середньому 1,4 мільйона платежів на суму в понад 100 мільярдів гривень. Загалом за рік через банківську систему СЕП здійснили 57 мільйонів платежів у розмірі 25 трильйонів гривень.