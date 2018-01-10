Як зміниться поведінка українських політиків у 2018 році

2018 – це передвиборчий рік в українській політиці. Тож все, чим керуватимуться українські політики в 2018 році, буде пов’язано з президентською кампанією та виборами.

Про це розповів політолог Володимир Цибулько, у коментарі виданню "Слово і Діло".

За його словами, ця тема стане трендом нового політичного року.

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"Що б не робили українські політики цього року, це все буде спрямоване на формування широких коаліцій довкола потенційних фіналістів у цій кампанії, що дає шанс у подальшому зачепитися й за фінал парламентської компанії, і навіть більше – дає можливість сформувати коаліцію в майбутньому парламенті", – вважає політолог.

За його словами, показовим буде рівень консолідації силовиків навколо президента. Якщо альтернативи Порошенку не побачать, то громадян показово переконуватимуть, що саме ця кандидатура є найкращою.