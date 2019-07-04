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      Як зміняться комунальні тарифи після виборів: думка експерта з енергетики

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      Тарифи на комуналку – одна з головних тем на виборах
      Тарифи на комуналку – одна з головних тем на виборах / 24 канал

      Більшість партій обіцяють справедливі тарифи, не розуміючи, що це таке. Так само політики маніпулюють питанням газу власного видобутку, пропонуючи віддати його на потреби населення.

      Про це 24 каналу розповіла експерт з питань енергетики Марія Яковлева.

      Читайте також: Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду

      За її словами, ціна на газ є дуже чутливою темою для українського споживача, тому що це – істотна складова в тарифах на енергоносії. Адже в цінах на тепло та гарячу воду це практично 80% витрат. Будь-яке підвищення ціни на газ автоматично призводить до ланцюгового підвищення всіх тарифів на житлово-комунальні послуги. Тому люди вимагають від політиків справедливого та обґрунтованого встановлення ціни на газ.

      В деяких програмах є "цікаві" пропозиції – справедливі тарифи будуть тоді, коли ми контролюватимемо монополістів або отримаємо знижку від РФ, як обіцяє "Опозиційна платформа – За життя". Саме через ненажерливість монополістів ми маємо такі захмарні тарифи, а знижки від Росії зазвичай погано закінчуються для країни, яка їх отримала. Маємо сумні приклади Молдови, Грузії та й свій власний теж,
      – наголошує Марія Яковлева.

      Експерт зазначає: правляча коаліція у 2015 році розпочала інтеграцію до енергетичного ринку ЄС, з підняття ціни на газ до європейського рівня – більш ніж на 800%. Але забула підняти зарплати і пенсії українців до європейського рівня. Таке необґрунтоване підняття ціни на газ призвело до шаленого фонду субсидій (60-80 мільярдів на рік), зростання дефіциту Держбюджету та деформації державних фінансів. В Держбюджеті дірка, а монополії "захлинаються" від надприбутків, виплачують собі захмарні зарплати та премії.

      Фахівець додає: пропозиції політичних партій забрати весь газ українського видобутку на потреби людей викликають багато запитань. Державний видобуток, зауважує Яковлева, й так весь йде на потреби населення. Якщо забрати приватний видобуток, то хто тоді інвестуватиме в розвиток газовидобувної галузі?

      Скільки українці платять за газ? Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз" з червня знизити ціни на газ для населення. Прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що тарифи вищі за ринкову ціну. Згідно з постановою, в червні ціна на газ складе 8000 гривень за 1 тисячу кубометрів газу, в липні – 7700 гривень. Раніше для кожної області ціни встановлювались окремо і коливались від 8300 до 8800 гривень за 1 тисячу кубометрів газу. Постійну зміну цін на газ Гройсман пояснює тим, що газовий ринок України дуже залежить від ринкових цін.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Тарифи Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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