Як знімає смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера вражає

10 липня смартфон Xperia XZ2 Premium від Sony став доступний для попередніх замовлень. Його ціна у США становить тисячу доларів (26 тисяч гривень). Тепер компанія оприлюднила можливості камери, тож очевидно, що смартфон вартує витрачених коштів.

Про це інформує видання prostotech.com.

На YouTube-каналі компанії з’явилось відео, що демонструє реальні можливості камери Xperia XZ2 Premium.

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Як сказано у описі ролика, смартфон XZ2 Premium спроектований таким чином, щоб "відображати деталі, що виходять за рамки людського ока".

Як відомо, на задній панелі смартфона розміщена подвійна камера, яка дає змогу користувачеві створювати фільми і фотографії з дуже високою чіткістю, при чому навіть в умовах дуже низької освітленості.

Окрім того, Xperia XZ2 Premium має найвищу в світі чутливість ISO, якщо розглядати можливості відеозапису зі смартфона, а саме ISO12800.

Як знімає Xperia XZ2 Premium

Щ(одо інших характеристик, Sony Xperia XZ2 Premium отримав 4K HDR-екран. Він працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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