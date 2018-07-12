21:29
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Як знімає смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера вражає

390 Читать новость на русском
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium / theverge.com

10 липня смартфон Xperia XZ2 Premium від Sony став доступний для попередніх замовлень. Його ціна у США становить тисячу доларів (26 тисяч гривень). Тепер компанія оприлюднила можливості камери, тож очевидно, що смартфон вартує витрачених коштів.

Про це інформує видання prostotech.com.

На YouTube-каналі компанії з’явилось відео, що демонструє реальні можливості камери Xperia XZ2 Premium.

Читайте також: Користувачі назвали смартфон, яким найбільше задоволені

Як сказано у описі ролика, смартфон XZ2 Premium спроектований таким чином, щоб "відображати деталі, що виходять за рамки людського ока".

Як відомо, на задній панелі смартфона розміщена подвійна камера, яка дає змогу користувачеві створювати фільми і фотографії з дуже високою чіткістю, при чому навіть в умовах дуже низької освітленості.

Окрім того, Xperia XZ2 Premium має найвищу в світі чутливість ISO, якщо розглядати можливості відеозапису зі смартфона, а саме ISO12800.

Як знімає Xperia XZ2 Premium

Щ(одо інших характеристик, Sony Xperia XZ2 Premium отримав 4K HDR-екран. Він працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 103
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 203
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
764
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
сьогодні, 19:00 Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
Євгенія Мазур 372
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Український генерал оприлюднив, що стримує агресію Путіна
13 червня , 09:25
Яким буде курс долара в Україні наприкінці року: прогноз експертів
 8 березня , 14:22
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
В Україні заборонили популярний сироп від кашлю
 14 лютого , 04:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук