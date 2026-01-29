ЗСУ мали успіх у Покровську та під Новопавлівкою: звіт та карти фронту ISW

Українські захисники просунулися у Покровську, що в Донецькій області. Водночас ЗСУ мали успіх на Новопавлівському напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 28 січня 2026 року.

Яка ситуація на фронті склалася наразі?

28 січня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти проводили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська наступали в районі Вовчанська, Стариці, Круглого, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Прилипки, Нестерного, Дегтярного та в напрямку Графського.

наступальні операції на але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська наступали в районі Вовчанська, Стариці, Круглого, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Прилипки, Нестерного, Дегтярного та в напрямку Графського. Росіяни продовжували наступальні операції на південний схід від Великого Бурлука в напрямку Обухівки та Колодязного 27 та 28 січня, але не просунулися вперед.

в напрямку Обухівки та Колодязного 27 та 28 січня, але не просунулися вперед. 28 січня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. 27 та 28 січня окупанти продовжували наступати на південний схід від Борової у напрямку Новосергіївки та на південь від Борової поблизу Олександрівки та Корового Яру, але не просунулися вперед.

у напрямку Новосергіївки та на південь від Борової поблизу Олександрівки та Корового Яру, але не просунулися вперед. 28 січня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку , але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу та в межах самого Лимана, а також біля Дробишева, Святогірська, Ставок, Торського, Ямполя, Пазена, Сіверська, Платонівки, Закітного, Свято-Покровського, Різниківки, Федорівки, Никифорівки, Васюківки, Бондарного та Хромівки.

, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу та в межах самого Лимана, а також біля Дробишева, Святогірська, Ставок, Торського, Ямполя, Пазена, Сіверська, Платонівки, Закітного, Свято-Покровського, Різниківки, Федорівки, Никифорівки, Васюківки, Бондарного та Хромівки. Росіяни продовжили наступальні операції в районі Костянтинівка – Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські сили атакували поблизу та в межах самої Костянтинівки, а також біля Віролюбівки, Майського, Новодмитрівки, Голубівки, Маркового, Міньківки, Предтечиного, Клебан-Бик, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

До речі, військовий експерт Сергій Грабський зазначив в етері 24 Каналу, що ворог буде нарощувати тиск на Костянтинівку в Донецькій області щодня. Наразі, за даними експерта, тривають інтенсивні бої на південно-східних околицях міста.

28 січня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але не просунулися вперед. Окупанти наступали в районі Нового Шахового, Іванівки, Торецького та Нового Донбасу.

, але не просунулися вперед. Окупанти наступали в районі Нового Шахового, Іванівки, Торецького та Нового Донбасу. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 січня, свідчать, що ЗСУ нещодавно просунулися в північно-західній частині Покровська.

Яка ситуація на фронті станом на 29 січня / Карти ISW

Українські війська нещодавно утримували позиції або просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 січня, показують підрозділи 74-ї мотострілецької бригади Росії, які завдають ударів по українських позиціях у південній Новомиколаївці (на захід від Новопавлівки) – районі, де, за попередніми даними, російські війська утримували свої позиції.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 січня, показують підрозділи 74-ї мотострілецької бригади Росії, які завдають ударів по українських позиціях у південній Новомиколаївці (на захід від Новопавлівки) – районі, де, за попередніми даними, російські війська утримували свої позиції. Російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Також ворог не мав успіху на заході Запорізької області та Херсонському напрямку.

Що ще писали військові про ситуацію на фронті?