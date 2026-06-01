Росіяни намагаються вести наступ широким фронтом у бік річки Оскіл: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Ворог застосовує вже звичну тактику інфільтрацій.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, жодна зі сторін не мала просування.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

31 травня російські війська продовжували наступальні дії на Сумщині, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас один із Z-блогерів запевняє, що окупанти нібито зайшли до села Іволжанське на північ від Сум і що там тривають бої.

Окрім того, російські пропагандисти заявили захоплення села Рясне. У Силах оборони спростували цю інформацію. Там кажуть, що населений пункт повністю перебуває під їхнім контролем.

Харківський напрямок

Російські війська продовжують проводити інфільтрації на півночі Харківщині, тоді як українські сили здійснюють контратаки.

Геолоковані кадри за 30 травня показують удар українських військових по будівлі в східній частині Вовчанських Хуторів, куди раніше інфільтрувалися росіяни.

Окупанти безуспішно намагаються облаштувати понтонну переправу на Вовчанському напрямку. За даними українського батальйону, який діє в цьому районі, 31 травня українські військові знищили російську вантажівку зі зрізаним дахом і причепом, яку окупанти намагалися використати як саморобний понтон.

Куп'янський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 30 травня, показують удар українських сил по російській позиції в північній частині Куп'янська, після того, як туди інфільтрувалися окупанти.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська окупували Піщане на південному сході від Куп'янська.

За його словами, у самому місті залишаються лише окремі російські групи в районі ліцею №7 та консервного заводу, однак стійкого контролю над цими ділянками вони не мають.

За оцінкою Машовця, російські війська продовжують атаки на Куп'янськ із півночі та сходу, намагаючись розділити український плацдарм у місті на дві частини. Водночас їхні тактичні успіхи залишаються обмеженими.

Також він зазначив, що окупанти досі не змогли захопити Куп'янськ-Вузловий, Курилівку та Ківшарівку, які мають важливе значення для подальшого просування на цьому напрямку.

За словами Машовця, російське командування намагається вести наступ широким фронтом у бік річки Оскіл, однак навряд чи зможе виділити для цього достатньо резервів, оскільки пріоритетними залишаються Куп'янський та Лиманський напрямки.

Водночас просування росіян до траси Р-79 Борова – Куп'янськ між Новоплатонівкою та Богуславкою ускладнило українську логістику в районах Загризового, Богуславки та Нової Кругляківки.

Костянтинівський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 28 та 30 травня, показують удари Сил оборони по ворожих позиціях у різних районах Костянтинівки, а також у північній частині Довгої Балки на південний захід від міста.

Гуляйпільський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 30 травня, показують удари українських сил по російських позиціях у південній частині Воздвижівки та на схід від села.

Інші геолоковані відео від 30 травня демонструють удари російських військ по українських позиціях на захід від Залізничного. Раніше російські джерела стверджували, що окупанти мають там свої позиції.

До слова, як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, протягом останнього тижня ворог майже щодня збільшував кількість бойових зіткнень.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де окупанти намагаються виконати поставлені командуванням завдання. Лише за минулу добу на південних напрямках зафіксували 52 бойові зіткнення. Волошин також зазначив, що росіяни активніше застосовують керовані авіабомби та продовжують штурми в районах Воздвижівки, Гуляйполя і Добропілля.

