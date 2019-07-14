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      Яка рідкісна жителька оселилася в притулку для ведмедів: фото та відео

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      У житомирському притулку для ведмедів нова жителька. Чада – саме так звати ведмедицю, яка майже все своє життя провела у цирку. Тепер вона обживається у просторому вольєрі з басейном, деревами та гойдалками.

      Поки Чада лише придивляється до своєї нової оселі, тому обережно обходить свої володіння, намагаючись сховатись від відвідувачів. 20 років свого життя вона провела у тісних циркових клітках. Потім потрапила до зоозахисників і вже завдяки їм опинилась у власному просторому вольєрі з басейном, деревами та гойдалками.

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      "Це типовий підвід тянь-шанського бурого ведмедя, який є у нас в Україні. Його залишилося всього декілька десятків", – пояснив працівник центру реабілітації ведмедів Володимир Ройда.

      Ведмедиця
      Ведмедиця Чада

      Шерсть Чади набагато світліша за звичайного бурого ведмедя, тому ведмедиця одразу стала зіркою центру реабілітації серед відвідувачів.

      Отримала масу позитиву та задоволення. Добре, що існують такі притулки, які не дозволяють напризволяще покидати таких тваринок. Якби Чаду не прихистили тут, то забрала б її до себе додому,
      – розповіла відвідувачка притулку Тетяна Козак.

      Поруч із Чадою живе ще четверо клишоногих двоє хлопчиків та дівчат: Михасик, Синочок, Юля та Люба. Всі вони теж колись працювали у приватних цирках, поки їх не привезли до притулку.

      Трошечки здивована, але ж, мабуть, вона (донька відвідувачки – 24 канал) не звикла. Вона більше з кицею вдома звикла спілкуватись. А це для неї величенька тваринка, але дитині сподобалось дійсно,
      – поділилася відвідувачка притулку Антоніна Тугас.

      Вольєр ведмедиці
      Вольєр ведмедиці

      Після того, як Чада освоїться у новому вольєрі, її чекає повний огляд ветеринарів. Підозрюють, що через тривале перебування у циркових клітках ведмедиця втратила зір на одне око.

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      Теги: Новини України Світ тварин Новини Житомира
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