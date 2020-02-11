Яка відмінність між Богданом та Єрмаком: пояснення експерта

Журналіст "Української правди" Роман Кравець через власні джерела вивчав внутрішні відносини в Офісі Президента. У прямому ефірі 24 каналу він розповів, яка відмінність між Андрієм Богданом та Андрієм Єрмаком.

Богдан холерик, дуже запальний та хоче рубати все з плеча. Саме він був тією людиною, яка придумала "турборежим" влади. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Роман Кравець.

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Журналіст повідомив, що ідея про прийняття одразу 73 законів в першу ніч роботи нового парламенту – придумав Богдан. Він курував фактично і Кабміном, і Верховною Радою, запрошував до себе народних депутатів, був людиною, яка відповідала за системну роботу всіх гілок влади в Офісі Президента.

Єрмак набагато спокійніший та набагато інтелігентніший. Він добирає слова. Якщо Богдан може нагрубити прямо в очі, то Єрмак працює тонше, ніколи не скаже в очі чогось неприємного. Він дуже добре відчуває людей,

– заявив Роман Кравець.

Він повідомив, що конфлікт між Андрієм Богданом та Андрієм Єрмаком почався давно – з жовтня 2019 року, коли Єрмак став публічним.



Андрій Єрмак

Журналіст розповів, що Єрмак закрив на собі всю зовнішню політику – це переговори з Америкою та з Росією. Але окрім того, почав долучатися ще й до внутрішньої історії держави.

Наприклад, він рекомендував кількох губернаторів на призначення. Я б не сказав, що у нього є група в парламенті, але є депутати, яких він рекомендував до списку,

– пригадав Кравець.

"Оця "чорна кішка", це напевно таки Київ, тому що Андрій Богдан влітку 2019 року дуже активно включився у публічну боротьбу проти Віталія Кличка. Богдан пішов у публічну площину – ходив на ток-шоу і говорив, який Кличко поганий і що посаду голови КМДА та посаду мера треба розділити. А Єрмак став тією людиною, яка прийшла до Зеленського й сказала, що цього робити не треба", – додав Кравець.



Андрій Богдан

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака?Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців. За даними ЗМІ, чиновники мають дуже різні погляди на події в Україні.



Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.



Ще одна суперечка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.