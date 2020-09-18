Президент України заявив, що від початку пандемії карантин в Україні був одним з найліберальніших, але місцеві вибори погіршили ситуацію. Причиною стало зловживання цією темою представниками місцевої влади в політичних цілях.

В Україні на початку пандемії COVID-19 результат зі стримування захворюваності населення був одним з найкращих у порівнянні з іншими країнами, де людей на вулицях штрафували за порушення обмежувальних правил не лише фінансово, а й застосовуючи фізичну силу. Однак наближення місцевих виборів значно погіршило ситуацію. Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу у Тернополі, передає Інтерфакс-Україна.

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Президент заявив, що на початку пандемії Україна повністю збила першу хвилю захворюваності. Тоді за добу було максимум 300 хворих. Але представники місцевої влади, особливо в обласних центрах, через політичні ігри й підготовку до виборів почали воювати на словах з центральною владою, яка нібито "закручує гайки", і захотіли зменшення карантину.

Зеленський переконаний, що якби не місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня, то захворюваність в Україні нині була б меншою.

Завжди люди орієнтуються на лідерів. І в будь-яких маленьких містах, містечках, коли вони бачать, як сільський голова, керівник ОТГ або мер виходить і говорить, що влада переоцінює складність ситуації, заявляє, що немає нічого страшного, можна святкувати день міста і збирати по 20 – 30 тисяч людей, то й люди так поводяться,

– розповів Зеленський.

Глава держави вважає, що відповідальність за наслідки лежить саме на такому керівництві. Також він підкреслив, що українці повинні думати про своє майбутнє та дотримуватися усіх необхідних карантинних заходів, адже у світі знову зростає захворюваність коронавірусною інфекцією.

Що Зеленський думає про пом'якшення карантину

Президент переконаний, що у питанні карантинних обмежень не може бути ніяких компромісів, оскільки йдеться про життя людей.

"Я на жодні компроміси ні з ким не йшов би, бо компроміси обернуться кількістю захворілих, а результатом буде кількість померлих людей", – зазначив Зеленський.