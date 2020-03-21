Якби не грюкнув дверима, то результати були б іншими, – Потураєв про відставку Рябошапки

Депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв пояснив, що голосував за відставку Руслана Рябошапки, бо в нього були питання до роботи Офісу генпрокурора.

"Я орієнтуюся не на думку громадську, яка іноді складається із загального враження, а на те що 2 тисячі справ не мали процесуального керівника", – сказав Потураєв в інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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За його словами, так звана група Коломойського у Раді не причетна до звільнення Рябошапки.

"Так звана група Коломойського дуже маленька. Це декілька людей. Вони б ніколи в житті не могли організувати знесення генерального прокурора", – зазначив він.

Він вважає, що Руслан Рябошапка не мав покинути зал парламенту, а вийти і сказати Бужанському, що він про нього думає. Водночас журналістка 24 каналу нагадала: "Рябошапка пояснив, що думка Бужанського про реформу прокуратури його не цікавить, адже він розуміє, для чого все робиться. Після цього пішов".

Він грюкнув дверима. Якби він цього не зробив, то я ще не знаю, які були б результати голосування… Можливо, теж негативними, але іншими,

– наголосив депутат.

Та додав, що це б привело до тями, можливо, декого, хто штучно ініціював атаки на Рябошапку. На запитання: "Дубінського і Бужанського?", він відповів: "Ні. На тих, хто за ними стоїть".

Рябошапка покинув зал Ради після емоційного виступу: відео

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки? 5 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



Сам Рябошапка вважає, що парламент був зацікавлений у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.



17 березня посаду генпрокурора обійняла Ірина Венедіктова.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":