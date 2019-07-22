23:42
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Якби Вакарчук мовчав і співав, його партія могла б набрати більше голосів, – експерт

      589 Читать новость на русском
      Якби Вакарчук мовчав і співав, його партія могла б набрати більше голосів
      Якби Вакарчук мовчав і співав, його партія могла б набрати більше голосів / Getty Images

      Лідер партії "Голос", яка, за попередніми результатами, набирає 6% голосів, Святослав Вакарчук міг би завести до Верховної Ради більше кандидатів зі свого списку. Йому просто треба було "мовчати та співати".

      Таку думку висловив головний редактор видання "РБК-Україна" Сергій Щербина у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 84 відсотки голосів

      За його словами, Вакарчук абсолютно чужий для Півдня та Сходу України. "Його там тяжко "продати" як морального авторитета, а легше як співака. А без їх голосів він не зміг "злетіти", – додав Щербина.

      Для того, щоб це по-справжньому була велика партія, вона мала б мати потужну підтримку у всіх регіонах України. Але вони більше сконцентрувалися на Захід. Їхня помилка була в тому, що вони поставили Вакарчука в центр, зокрема відправили його на всі телеканали. Таким чином просто "кинули його під танк", адже, зокрема, з питаннями про газ він не впорався,
      – наголосив експерт.

      А головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва зазначила, що також партія "Голос" неправильно вчинила в тому, що в них не було сильних кандидатів від мажоритарних округів. "Вони власне й провалили мажоритарку, адже звідти до Ради пройшло лише 2-3 кандидата", – сказала вона.

      "Притула не хотів йти в Раду"

      "Особисто мені здається, що Сергій Притула взагалі не хотів йти до Ради, тому він поставив себе 30-им у списку "Голосу". Але він спікер набагато сильніший, ніж Вакарчук", – відповів Щердина.

      І додав, що Притула абсолютно відповідає образу "хлопця з народу", на який є запит суспільства, він майстер "розмовного жанру" і добре конкурував би зі всіма людьми, які зараз пройшли до Ради.

      офіційні результати парламентських виборів від цвк
      Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

      Повне відео Виборчого марафону за 21:00, 22 липня

       

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні
      42876
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Сергій Притула
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 414
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2124
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      1997
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      350
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук