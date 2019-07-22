Якби Вакарчук мовчав і співав, його партія могла б набрати більше голосів, – експерт

Лідер партії "Голос", яка, за попередніми результатами, набирає 6% голосів, Святослав Вакарчук міг би завести до Верховної Ради більше кандидатів зі свого списку. Йому просто треба було "мовчати та співати".

Таку думку висловив головний редактор видання "РБК-Україна" Сергій Щербина у прямому ефірі 24 каналу.

Важливо! Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 84 відсотки голосів

За його словами, Вакарчук абсолютно чужий для Півдня та Сходу України. "Його там тяжко "продати" як морального авторитета, а легше як співака. А без їх голосів він не зміг "злетіти", – додав Щербина.

Для того, щоб це по-справжньому була велика партія, вона мала б мати потужну підтримку у всіх регіонах України. Але вони більше сконцентрувалися на Захід. Їхня помилка була в тому, що вони поставили Вакарчука в центр, зокрема відправили його на всі телеканали. Таким чином просто "кинули його під танк", адже, зокрема, з питаннями про газ він не впорався,

– наголосив експерт.

А головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва зазначила, що також партія "Голос" неправильно вчинила в тому, що в них не було сильних кандидатів від мажоритарних округів. "Вони власне й провалили мажоритарку, адже звідти до Ради пройшло лише 2-3 кандидата", – сказала вона.

"Притула не хотів йти в Раду"

"Особисто мені здається, що Сергій Притула взагалі не хотів йти до Ради, тому він поставив себе 30-им у списку "Голосу". Але він спікер набагато сильніший, ніж Вакарчук", – відповів Щердина.

І додав, що Притула абсолютно відповідає образу "хлопця з народу", на який є запит суспільства, він майстер "розмовного жанру" і добре конкурував би зі всіма людьми, які зараз пройшли до Ради.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Повне відео Виборчого марафону за 21:00, 22 липня