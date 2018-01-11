Яке місце Україна посіла у світовому рейтингу паспортів
Із словами "безвізовий режим" у більшості українців виникає не посмішка і відчуття полегшення, а оскома. Бо цей безвіз так довго обіцяли, що апетити під час їжі вже зник. Утім документ із тризубом таки отримав визнання у світі.
Україна посіла перше місце у рейтингу паспортів країн СНД. Наявність документа із тризубом дає змогу безвізового перетину кордону 32 країн світу.
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У світовому ж масштабі український паспорт посів 44- позицію. А Росія і Чорногорія поділили 48 рядок.
Замикає рейтинг Афганістан. Громадяни цієї країни безперешкодно мождуть відвідати 24 країни світу.
Афганістан посів 124 сходинку у світовому рейтингу паспортів
Вже п'ятий рік поспіль перше місце у рейтингу паспортів посідає Німеччина, громадяни якої без віз подородують аж у 177 країн світу.
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