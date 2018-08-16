Яке покарання вимагають для Януковича: прокурори оголосили вирок

Прокурори Головної військової прокуратури у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича завершили виступ у судових дебатах в Оболонському райсуді Києва і просять суд винести вирок у вигляді 15 років в'язниці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Виступи прокурорів Руслана Кравченка і Максима Крима супроводжувалися заявами і вигуками адвокатів, які постійно перебивали їх і вимагали розглянути клопотання про відвід усього складу суду.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 серпня екс-президенту Віктору Януковичу призначили нового державного адвоката Юрія Рябовола у справі про держзраду.