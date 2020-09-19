В Умані за порядком святкувань Рош га-Шана стежали понад 600 українських поліцейських, а також 6 представників з Ізраїлю.

Порушень публічної безпеки та порядку не було допущено. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. Важливо Правоохоронці затримали хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну За час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів. Серед них такі порушення: ► Невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну. ► Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. ► Порушення правил щодо карантину людей. ► Дрібне хуліганство. Читайте також Усе навколо у смітті: що залишилося після хасидів на білорусько-українському кордоні – фото Коротко про хасидів в Умані Щороку восени тисячі хасидів їдуть в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана. Саме в цьому місті похований раббі Нахман, який започаткував брацлавський хасидизм. Хасиди вірять, що якщо провести час Рош га-Шана біля могили раббі, новий рік подарує багато щастя.

Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.

Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.

Попри обмеження та заборони, в Україну прибули близько тисячі хасидів.

Понад 500 хасидів вдалися до хитрощів, сказавши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом. Попри це, паломники залишилися тут надовше.

Понад 3 тисячі хасидів 14 вересня намагались потрапити в Україну через кордон з Білоруссю. Українські прикордонники паломників не пропускали через заборону уряду.

18 вересня хасиди поїхали з українського кордону назад в Білорусь.