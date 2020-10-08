Санкції проти Росії через Навального: країни продовжують підтримувати опозиціонера
Деякі країни продовжують заявляти, що готові виступити на підтримку санкцій проти Російської Федерації. Вони зроблять це у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
У Міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що країна поділяє позицію Франції та Німеччини. Ці держави вже запропонували партнерам у Європейському Союзі ввести санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у твітері.
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Позиція Нідерландів
За словами Стефа Блока, Нідерланди підтримають заклик до санкцій вже на наступному засіданні Європейської ради.
Ми поділяємо висновок Німеччині і Франції, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії,
– зазначив міністр.
Також він наголосив на тому, що неприпустимо використовувати хімічну зброю.
Позиція Великобританії
Великобританія теж готується ввести санкції проти Росії через отруєння опозиціонера. Британська влада впевнена у причетності росіян до інциденту. Про це повідомили у заяві міністерства закордонних справ Великобританії.
Ми співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами щодо висування санкцій проти російських чиновників та інших осіб, яких вважають винними у цьому злочині. А також проти тих, хто бере участь у розробці програми хімічної зброї "Новачок",
– зазначили у заяві.
Також британський уряд ствердив, що Великобританія продовжуватиме співпрацювати з усіма міжнародними партнерами, аби притягнути Росію до відповідальності.