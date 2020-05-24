Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 24 травня 9 регіонів України не можуть послабити карантин.

Критерії для послаблення карантину

Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12. На сайті МОЗ оприлюднили перелік областей, які не можуть послабити карантин.

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У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

щодо захворюваності (інцидентність);

заповненості ліжок в лікарнях;

кількості тестувань.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 24 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.



Які області не готові перейти до послаблення карантину / Фото МОЗ

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Карантин в Україні: головне

Станом на 24 травня в Україні підтвердили 20 986 випадків захворювання COVID-19, з них 617 людей померли, ще 7 108 хворих одужали.

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову.

Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Україна запровадила 5 етапів виходу з карантину. Зараз вона перебуває на другому етапі, який стартував 22 травня. Наступні розпочинатимуться через кожні 10 днів.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу