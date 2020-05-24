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Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

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Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ
Які області не готові до послаблення карантину / Unsplash

Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 24 травня 9 регіонів України не можуть послабити карантин.

Критерії для послаблення карантину

Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12. На сайті МОЗ оприлюднили перелік областей, які не можуть послабити карантин.

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У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

  • щодо захворюваності (інцидентність);
  • заповненості ліжок в лікарнях;
  • кількості тестувань.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 24 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Чернівецька область.

Які області не готові перейти до послаблення карантину

Які області не готові перейти до послаблення карантину / Фото МОЗ

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Карантин в Україні: головне

  • Станом на 24 травня в Україні підтвердили 20 986 випадків захворювання COVID-19, з них 617 людей померли, ще 7 108 хворих одужали.
  • Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову.
  • Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Україна запровадила 5 етапів виходу з карантину. Зараз вона перебуває на другому етапі, який стартував 22 травня. Наступні розпочинатимуться через кожні 10 днів.

5 етапів виходу України з карантину

5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Рівне Новини Чернівців Новини України Новини Львова Новини Луганська Новини Києва Новини Закарпаття Новини Донецька Новини Дніпра Новини Луцька Лікарня Здоров'я Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020
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