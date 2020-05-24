Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ
Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 24 травня 9 регіонів України не можуть послабити карантин.
Критерії для послаблення карантину
Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12. На сайті МОЗ оприлюднили перелік областей, які не можуть послабити карантин.
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У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:
- щодо захворюваності (інцидентність);
- заповненості ліжок в лікарнях;
- кількості тестувань.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 24 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область.
Які області не готові перейти до послаблення карантину / Фото МОЗ
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Карантин в Україні: головне
- Станом на 24 травня в Україні підтвердили 20 986 випадків захворювання COVID-19, з них 617 людей померли, ще 7 108 хворих одужали.
- Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Раніше уряд опублікував відповідну постанову.
- Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Україна запровадила 5 етапів виходу з карантину. Зараз вона перебуває на другому етапі, який стартував 22 травня. Наступні розпочинатимуться через кожні 10 днів.