У травні уряд запровадив державне регулювання цін на товари. За три роки ціни на хліб і хлібобулочні вироби практично не змінились, а ось інші продукти мали значне подорожчання. Які саме продукти харчування подорожчали за три роки – читайте в матеріалі.

"Слово і діло" проаналізувало ціни на найважливіші продукти харчування, та визначили, що в Україні подорожчало впродовж останніх трьох років.

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Які продукти та наскільки подорожчали

Гречка

За будь-яких кризових періодів найбільший попит у населення викликає гречка. У січні 2018 року цей продукт коштував 23 гривні за 1 кілограм, і до травня подешевшала на 19,7% – 18,46 гривні. На початку 2019 року гречка вже коштувала 17,07 гривень. У 2020 році за кілограм гречки в січні треба було заплатити 30,2 гривні, а потім ціна почала рости і досягла свого піку у квітні – 42,71 гривні. З початку року цей продукт подорожчав на 34,1%.

Хліб

Ціни на хліб і хлібобулочні вироби протягом трьох років практично не змінились.

Цибуля ріпчаста

У 2018 році за кілограм цибулі ріпчастої треба було заплатити 5,42 гривні у січні, а 6,75 гривні вже у травні. Тобто цибуля подорожчала на 24,5%. На початку 2019 року цибуля коштувала 18,76 за кілограм, і у травні вже подорожчала на 72,2% – 32,3 гривні. З січня 2020 року 1 кілограм цибулі коштував 9,74 гривні, а в травні – 17,05 гривні. Тобто вартість овочу зросла на +75,1% за 5 місяців.

Морква

Найбільше здивував ріст цін на моркву. У 2018 році протягом перших 5 місяців ціна на овоч підскочила на 122% із 7,05 гривень за кілограм до 15,62 гривні. У 2019 році за цей період морква подорожчала на 126%, – 12,63 гривні до 28,54 гривні за кілограм. А у січні 2020 року овоч коштував 5,8 гривні, а у травні подорожчав на 35,2% – 7,48 гривні.



Як змінювались ціни на продукти / Інфографіка 24 каналу