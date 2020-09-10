Денис Шмигаль передав в Офіс Президента подання щодо призначення гендиректором Укроборонпрому Сергія Тихонова. Проте про ключового кандидата фактично нічого не відомо суспільству.

Це абсолютно політичний "ноу нейм", який більшість своєї кар’єри працював в середній ланці Адміністрації Президента, а потім Офісу Президента. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський.

Цікаво Тихонов може очолити Укроборонпром: Шмигаль вніс Зеленському подання, – ЗМІ

Він зазначив, що Сергій Тихонов працював за час президенства Леоніда Кучми, Петра Порошенка й зараз за Володимира Зеленського. Проте жодної вагомої інформації про його кар’єрні досягнення в публічних джерелах немає.

Є в нього якась невеличка політична активність. Ще наприкінці 90-х та на початку 2000-х він активно займався розбудовою блоку Вітренка й навіть балотувався до Верховної Ради України,

– повідомив Гліб Каневський.

На його думку, сьогодні ключовим ризиком у призначенні Сергія Тихонова на посаду гендиректора Укроборонпрому є те, що він не був залучений останній рік в процеси підготовки реформи концерну Укроборонпром. Тому важливо зрозуміти тепер, що сам кандидат думає про те, яка буде реформа, чи буде продовжувати політику Айвараса Абромавичуса, чи несе свої ідеї, яке його ставлення до закону про оборонні закупівлі.

Читайте також Абромавичус йде з посади: хто може очолити Укроборонпром

"Такі магістральні питання щодо розвитку концерну Укроборонпрому, на жаль, залишаються без відповіді від Тихонова, тому що не зрозуміло, хто ж такий цей Тихонов. Єдине, що точно зрозуміло, ця людина з Офісу Президента і буде виконувати ті завдання, які перед нею буде ставити Офіс Президента", – заявив Гліб Каневський.