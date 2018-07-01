Які доходи отримують нелегальні працівники: дані дослідження

Українці отримують гроші в конверті і за регулярну, і за понаднормову роботу, натомість в Європі – більше за понаднормову. Більшість опитаних, навіть офіційно зареєстрованих, відповіли, що 50% зарплати отримують в конверті. Що цікаво, 55% з тих, хто мають зарплату в конверті – отримують офіційну мінімальну зарплату плюс "доплату".

Про такі результати дослідження "Незадекларована праця в Україні" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS) у інтерв'ю 24 каналу розповіла автор дослідження, викладач і дослідник економіки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Оксана Неживенко.

Ми запитали, скільки наші респонденти заробили від незадекларованих доходів за певний період, а потім порівняли розподіл таких доходів в Україні і Європі. Це порівняння показало нам вищу нерівність у незадекларованих доходах українців порівняно з Європою. Зокрема, наприклад, нас вразила вища кількість найбагатших в Україні, порівняно з Європою,

– відзначила Оксана Неживенко.

За даними дослідження, 30% опитаних отримують менше 100 євро у місяць. Суттєво менша кількість отримує від 100 до 300, від 300 до 500 і від 500 до 1000 євро. При цьому значна кількість, порівняно з іншими групами, отримує більше 1000 євро. Це – нерівність доходів, про яку ми згадували раніше: багато бідних, дуже мало – середніх, і значно більше за середніх – багатих.



"Тіньові" доходи у Європі та Україні

"У Європі – є бідні, але багатих майже так само, як і середніх. Тут доходи не такі нерівні. А відсоток багатих в Україні – десь як і в Європі", – уточнила дослідник.

Разом з тим, переважна більшість українців, які отримують "конвертну" зарплату, хотіли б, щоб зарплата виплачувалась офіційно. 57% опитаних не задоволені своїм неформальним статусом.

Більше про не зареєстровану діяльність українців читайте в публікації: Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості