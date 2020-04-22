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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Які країни постраждають від світової економічної кризи найбільше: прогноз від Fitch

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      Як економічна криза вплине на країни світу / Flickr

      Світовий валовий внутрішній продукт у 2020 році може обвалитись аж на 3,9%. Це падіння може стати найзначнішим з часів Другої світової війни. Країни Євросоюзу можуть постраждати найбільше.

      Аналітики відзначають, що жодна країна і жоден регіон не уникнуть руйнівних для економіки наслідків пандемії. Новий економічний спад агентство Fitch у своїй доповіді назвало "рецесією безпрецедентної глибини".

      Актуально Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФ

      Агентство зазначає, що погіршило свою оцінку наслідків поширення коронавірусу для світової економіки вдвічі порівняно з попереднім прогнозом, який підготували на початку квітня 2020 року.

      Падіння світової економіки: хто і на скільки відчутно постраждає

      • Падіння економіки Євросоюзу оцінюють на рівні 7%,
      • США – на рівні 5,6%. 
      • Економіка Великої Британії, за оцінками Fitch, впаде на 6,3%.
      • Fitch очікує падіння ВВП Італії на 8% в 2020 році, з урахуванням даних, що вказують на те, що в першому кварталі економічний спад в країні склав 5%.
      • Згідно з офіційними оцінками, ВВП Франції та Іспанії також втратили близько 5% в січні-березні.
      • Експерти також різко погіршили прогнози на 2020 рік для ВВП Росії, Мексики, Бразилії, ПАР і Туреччини.
      • Водночас згідно з прогнозом, китайський ВВП збільшиться на 0,7% в 2020 році, а економіка Індії – на 0,8%.

      У попередній доповіді Fitch, опублікованій 2 квітня, агентство прогнозувало падіння світового ВВП на 1,9% в 2020 році, єврозони – на 4,2%, США – на 3,3%, Великобританії – на 3,9%. Нове погіршення прогнозів обумовлено, зокрема, продовженням карантину по всьому світу.

      Прогноз зниження світового ВВП в процентному вираженні еквівалентний його падінню на 2,8 трильйона доларів порівняно з рівнем 2019 року і передбачає втрату 4,5 трильйона доларів.

      Зверніть увагу! МВФ у своєму квітневому звіті прогнозував зниження світової економіки на 3% . При цьому падіння ВВП України очікувалося на рівні 7,7%.

      Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Які економічні прогнози українського уряду

      • уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,
      • середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисяч гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),
      • номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з минулорічним показником.
      • ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).


      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: ВВП Гроші Fitch Євросоюз Світова криза 2020
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