Які міста України найдемократичніші: рейтинг

Експерти Українського незалежного центру політичних досліджень у рамках проекту USAID "Громадяни в дії" оцінили демократичність процедур місцевих рад, які дозволяють жителям впливати на рішення.

Рейтинг опублікований на сайті організації.

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Найвищий показник — у Чернівцях, 90%, а найнижчий — у Житомирі, 29%. У порівнянні з 2016 роком загальний середній рівень демократичності українських міст зріс на 17%.

Рейтинг топ-10 демократичних міст:

1. Чернівці — 90%

2. Київ — 76%

3. Хмельницький — 75%

4. Львів — 70%

5. Краматорськ — 66%

6. Черкаси — 61%

7-10. Івано-Франківськ — 59%

7-10. Чернігів — 59%

7-10. Ужгород — 59%

7-10. Суми — 59%

Останні п’ять місць посіли: Дніпро (46%), Кропивницький (46%), Сєвєродонецьк (46%), Харків (38%) та Житомир (29%).

Зазаначається, що рейтинг формувався після аналізу 12 рішень міських рад, які регулюють механізми залучення громадян в управлінні своїм містом під час прийняття рішення, а також забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування, йдеться у результатах аналізу.



Рейтинг демократичності міст\\фото dovidnyk.org.uа