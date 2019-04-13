Які накази виконував кримський "Беркут" на Майдані: журналістське розслідування

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 150 бійців "Беркуту" з Криму були направлені на Майдан у 2014 році. Спецпризначенці окупованого півострова стріляли з помпової рушниці справжніми набоями, хоча мали використовувати лише гумові кулі. Журналісти дізналися, чи причетний кримський "Беркут" до масових вбивств.

Також у випуску: Росіяни готуються до війського конфлікту: проводять навчання в окупованому Криму. В окупованому Криму хочуть засудити чоловіка, який "не доніс" ФСБ на брата своєї дружини, який начебто воює в Сирії проти РФ. Чому ФСБ арештувала мера Євпаторії Андрія Філонова. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал