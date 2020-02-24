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      Які партії перемогли би на виборах, якби вони відбулися зараз: дослідження

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      Які партії українці б підтримали на виборах до Ради / 24 канал

      Якби найближчим часом в Україні відбувалися вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку на них отримала б партія чинного президента.

      Загалом у Раду пройшли би 4 партії, зазначили у результатах соціологічного опитування Центру Разумкова.

      Важливо! Кого б українці обрали президентом зараз: дослідження

      Рейтинг підтримки партій

      • "Слуга народу" – 36%.
      • "Опозиційна платформа – За життя" 15%.
      • "Європейська солідарність" – 13%.
      • "Батьківщина" – 10%.
      • "Сила і честь" 5%.


      Які партії перемогли б на виборах, якби вони відбулися найближчим часом / Фото: Центр Разумкова

      До слова, ці настрої дещо збігаються з результатами парламентських виборів, що відбулися в Україні 21 липня. Тоді найбільшу довіру отримала "Слуга народу", а партія з пропосійською риторикою ОПЗЖ опинилася на другому місці.

      Дивіться результати виборів Верховної Ради:

      • "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16% (124 мандати).
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05% (37 мандатів).
      • ВО "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати).
      • "Європейська Солідарність" – 8,10% (23 мандати).
      • "Голос" – 5,82% (17 мандатів).

      Як українці оцінили роботу партій

      "Слуга народу"

      Також у дослідженні Центру Разумкова йдеться про те, що діяльність "Слуги народу" у Верховній Раді українці частіше оцінюють негативно. 47% опитаних сказали, що не задоволені роботою президентської партії. Водночас позитивну оцінку її діяльності дали 34%. 


      Оцінка діяльності "Слуги народу" / Фото: Центр Разумкова

      "Європейська солідарність"

      Разом з тим, зріс рівень негативізму і в оцінці діяльності інших депутатських фракцій та груп. Частка тих, хто негативно оцінює діяльність фракції партії "Європейська солідарність", у порівнянні з вереснем 2019 року, зросла з 58,5% до 70%.


      Оцінка діяльності "Європейської солідарності" / Фото: Центр Разумкова

      "Опозиційна платформа – За життя" 

      У партії ОПЗЖ рівень позитивної оцінки зріс з 54% до 65%.


      Оцінка діяльності ОПЗЖ / Фото: Центр Разумкова

      "Батьківщина"

      Роботою партії Юлії Тимошенко задоволені 62%. Тоді як раніше – лише 44%.


      Оцінка діяльності "Батьківщини" / Фото: Центр Разумкова

      "Голос"

      Діяльність "Голосу" позитивно оцінюють 56% опитаних. Раніше – лише 35%.


      Оцінка діяльності "Голосу" / Фото: Центр Разумкова

      Довідка. Дослідження провели з 13 по 17 лютого 2020 року. У межах нього опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похиба не перевищує 2,3%.

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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Партія Голос ВО Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність дослідження Слуга народу Центр Разумкова Соціологічне дослідження Статистика Рейтинги
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