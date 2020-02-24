Які партії перемогли би на виборах, якби вони відбулися зараз: дослідження
Якби найближчим часом в Україні відбувалися вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку на них отримала б партія чинного президента.
Загалом у Раду пройшли би 4 партії, зазначили у результатах соціологічного опитування Центру Разумкова.
Важливо! Кого б українці обрали президентом зараз: дослідження
Рейтинг підтримки партій
- "Слуга народу" – 36%.
- "Опозиційна платформа – За життя" 15%.
- "Європейська солідарність" – 13%.
- "Батьківщина" – 10%.
- "Сила і честь" 5%.
Які партії перемогли б на виборах, якби вони відбулися найближчим часом / Фото: Центр Разумкова
До слова, ці настрої дещо збігаються з результатами парламентських виборів, що відбулися в Україні 21 липня. Тоді найбільшу довіру отримала "Слуга народу", а партія з пропосійською риторикою ОПЗЖ опинилася на другому місці.
Дивіться результати виборів Верховної Ради:
- "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16% (124 мандати).
- "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05% (37 мандатів).
- ВО "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати).
- "Європейська Солідарність" – 8,10% (23 мандати).
- "Голос" – 5,82% (17 мандатів).
Як українці оцінили роботу партій
"Слуга народу"
Також у дослідженні Центру Разумкова йдеться про те, що діяльність "Слуги народу" у Верховній Раді українці частіше оцінюють негативно. 47% опитаних сказали, що не задоволені роботою президентської партії. Водночас позитивну оцінку її діяльності дали 34%.
Оцінка діяльності "Слуги народу" / Фото: Центр Разумкова
"Європейська солідарність"
Разом з тим, зріс рівень негативізму і в оцінці діяльності інших депутатських фракцій та груп. Частка тих, хто негативно оцінює діяльність фракції партії "Європейська солідарність", у порівнянні з вереснем 2019 року, зросла з 58,5% до 70%.
Оцінка діяльності "Європейської солідарності" / Фото: Центр Разумкова
"Опозиційна платформа – За життя"
У партії ОПЗЖ рівень позитивної оцінки зріс з 54% до 65%.
Оцінка діяльності ОПЗЖ / Фото: Центр Разумкова
"Батьківщина"
Роботою партії Юлії Тимошенко задоволені 62%. Тоді як раніше – лише 44%.
Оцінка діяльності "Батьківщини" / Фото: Центр Разумкова
"Голос"
Діяльність "Голосу" позитивно оцінюють 56% опитаних. Раніше – лише 35%.
Оцінка діяльності "Голосу" / Фото: Центр Разумкова
Довідка. Дослідження провели з 13 по 17 лютого 2020 року. У межах нього опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похиба не перевищує 2,3%.