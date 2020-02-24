Які партії перемогли би на виборах, якби вони відбулися зараз: дослідження

Якби найближчим часом в Україні відбувалися вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку на них отримала б партія чинного президента.

Загалом у Раду пройшли би 4 партії, зазначили у результатах соціологічного опитування Центру Разумкова.

Важливо! Кого б українці обрали президентом зараз: дослідження

Рейтинг підтримки партій

"Слуга народу" – 36%.

"Опозиційна платформа – За життя" 15%.

"Європейська солідарність" – 13%.

"Батьківщина" – 10%.

"Сила і честь" 5%.



Які партії перемогли б на виборах, якби вони відбулися найближчим часом / Фото: Центр Разумкова

До слова, ці настрої дещо збігаються з результатами парламентських виборів, що відбулися в Україні 21 липня. Тоді найбільшу довіру отримала "Слуга народу", а партія з пропосійською риторикою ОПЗЖ опинилася на другому місці.

Дивіться результати виборів Верховної Ради:

"Слуга народу" лідирує із результатом 43,16% (124 мандати).

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05% (37 мандатів).

ВО "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати).

"Європейська Солідарність" – 8,10% (23 мандати).

"Голос" – 5,82% (17 мандатів).

Як українці оцінили роботу партій

"Слуга народу"

Також у дослідженні Центру Разумкова йдеться про те, що діяльність "Слуги народу" у Верховній Раді українці частіше оцінюють негативно. 47% опитаних сказали, що не задоволені роботою президентської партії. Водночас позитивну оцінку її діяльності дали 34%.



Оцінка діяльності "Слуги народу" / Фото: Центр Разумкова

"Європейська солідарність"

Разом з тим, зріс рівень негативізму і в оцінці діяльності інших депутатських фракцій та груп. Частка тих, хто негативно оцінює діяльність фракції партії "Європейська солідарність", у порівнянні з вереснем 2019 року, зросла з 58,5% до 70%.



Оцінка діяльності "Європейської солідарності" / Фото: Центр Разумкова

"Опозиційна платформа – За життя"

У партії ОПЗЖ рівень позитивної оцінки зріс з 54% до 65%.



Оцінка діяльності ОПЗЖ / Фото: Центр Разумкова

"Батьківщина"

Роботою партії Юлії Тимошенко задоволені 62%. Тоді як раніше – лише 44%.



Оцінка діяльності "Батьківщини" / Фото: Центр Разумкова

"Голос"

Діяльність "Голосу" позитивно оцінюють 56% опитаних. Раніше – лише 35%.



Оцінка діяльності "Голосу" / Фото: Центр Разумкова

Довідка. Дослідження провели з 13 по 17 лютого 2020 року. У межах нього опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похиба не перевищує 2,3%.