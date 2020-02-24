Какие партии победили бы на выборах, если бы они состоялись сейчас: исследование
Если бы в ближайшее время в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то наибольшую поддержку на них получила бы партия действующего президента.
Всего в Раду прошли бы 4 партии, отметили в результатах социологического опроса Центра Разумкова.
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Рейтинг поддержки партий
- "Слуга народа" – 36%.
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15%.
- "Европейская солидарность" – 13%.
- "Батькивщина" – 10%.
- "Сила и честь" – 5%.
Какие партии победили бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время / Фото: Центр Разумкова
К слову, эти настроения несколько совпадают с результатами парламентских выборов, состоявшихся в Украине 21 июля. Тогда наибольшее доверие получила "Слуга народа", а партия с пророссийской риторикой ОПЗЖ оказалась на втором месте.
Смотрите результаты выборов Верховной Рады:
- "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата).
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 13,05% (37 мандатов).
- ВО "Батькивщина" – 8,18% (24 мандата).
- "Европейская Солидарность" – 8,10% (23 мандата).
- "Голос" – 5,82% (17 мандатов).
Как украинцы оценили работу партий
"Слуга народа"
Также в исследовании Центра Разумкова говорится, что деятельность "Слуги народа" в Верховной Раде украинцы чаще оценивают негативно. 47% опрошенных сказали, что не удовлетворены работой президентской партии. В то же время положительную оценку ее деятельности дали 34%.
Оценка деятельности "Слуги народа" / Фото: Центр Разумкова
"Европейская солидарность"
Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции партии "Европейская солидарность", по сравнению с сентябрем 2019 года, выросла с 58,5% до 70%.
Оценка деятельности "Европейской солидарности" / Фото: Центр Разумкова
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
В партии ОПЗЖ уровень положительной оценки вырос с 54% до 65%.
Оценка деятельности ОПЗЖ / Фото: Центр Разумкова
"Батькивщина"
Работой партии Юлии Тимошенко довольны 62%. Тогда как раньше – только 44%.
Оценка деятельности "Батькивщины" / Фото: Центр Разумкова
"Голос"
Деятельность "Голоса" положительно оценивают 56% опрошенных. Раньше – только 35%.
Оценка деятельности "Голоса" / Фото: Центр Разумкова
Справка. Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 года. В рамках него опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.