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      Какие партии победили бы на выборах, если бы они состоялись сейчас: исследование

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      Какие партии украинцы бы поддержали на выборах в Раду / agropolit.com

      Если бы в ближайшее время в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то наибольшую поддержку на них получила бы партия действующего президента.

      Всего в Раду прошли бы 4 партии, отметили в результатах социологического опроса Центра Разумкова.

      Важно! Кого бы украинцы выбрали президентом сейчас: исследование

      Рейтинг поддержки партий

      • "Слуга народа" – 36%.
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15%.
      • "Европейская солидарность" – 13%.
      • "Батькивщина" – 10%.
      • "Сила и честь" – 5%.


      Какие партии победили бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время / Фото: Центр Разумкова

      К слову, эти настроения несколько совпадают с результатами парламентских выборов, состоявшихся в Украине 21 июля. Тогда наибольшее доверие получила "Слуга народа", а партия с пророссийской риторикой ОПЗЖ оказалась на втором месте.

      Смотрите результаты выборов Верховной Рады:

      • "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата).
      • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 13,05% (37 мандатов).
      • ВО "Батькивщина" – 8,18% (24 мандата).
      • "Европейская Солидарность" – 8,10% (23 мандата).
      • "Голос" – 5,82% (17 мандатов).

      Как украинцы оценили работу партий

      "Слуга народа"

      Также в исследовании Центра Разумкова говорится, что деятельность "Слуги народа" в Верховной Раде украинцы чаще оценивают негативно. 47% опрошенных сказали, что не удовлетворены работой президентской партии. В то же время положительную оценку ее деятельности дали 34%.


      Оценка деятельности "Слуги народа" / Фото: Центр Разумкова

      "Европейская солидарность"

      Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции партии "Европейская солидарность", по сравнению с сентябрем 2019 года, выросла с 58,5% до 70%.


      Оценка деятельности "Европейской солидарности" / Фото: Центр Разумкова

      "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      В партии ОПЗЖ уровень положительной оценки вырос с 54% до 65%.


      Оценка деятельности ОПЗЖ / Фото: Центр Разумкова

      "Батькивщина"

      Работой партии Юлии Тимошенко довольны 62%. Тогда как раньше – только 44%.


      Оценка деятельности "Батькивщины" / Фото: Центр Разумкова

      "Голос"

      Деятельность "Голоса" положительно оценивают 56% опрошенных. Раньше – только 35%.


      Оценка деятельности "Голоса" / Фото: Центр Разумкова

      Справка. Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 года. В рамках него опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос ВО Батькивщина Верховная Рада Европейская солидарность исследования Слуга народа Центр Разумкова Социологическое исследование Статистика рейтинги
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