Антикризовий закон 2.0: які пільги пропонують бізнесу на час карантину

ФОПи звільняються від сплати ЄСВ, податкові пільги та полегшення для бізнесу, який бореться з COVID-19. Влада прийняла другу версію антикризового закону. Розповідаємо у матеріалі, що зміниться.

Верховна Рада вдруге прийняла закон, який передбачає пільгові умови для бізнесу під час карантину. Перший вступив в дію ще 18 березня. За другий закон №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" проголосували 30 березня. 2 квітня президент підписав закон. Ми зібрали всі ініціативи в одному матеріалі.

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Сплата ЄСВ відміняється

ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, артисти) та члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного соціального внеску (1039 гривень) протягом двох місяців (березня та квітня). При цьому ці два місяці їм зарахують до страхового стажу.

Якщо ви вже заплатили, то не проблема. У вас є три варіанти дій:

Залишити все як є. Ці внески є добровільними.

Подати заяву на повернення.

Зарахувати сплачений ЄСВ за травень чи інший місяць.

Як повернути гроші або зарахувати за інший місяць?В наказі Мінфіну від 16.01.2016 №6 детально описано як подати заяву на повернення грошей. Якщо коротко, то потрібно звернутися в Податкову із відповідною заявою. Якщо у вас немає боргу, то гроші повернуть.



Зарахувати сплачений ЄСВ за інший місяць ще простіше. Для цього у річному звіті по ЄСВ в таблиці 1 вам потрібно вказати періоди, за які було нараховано ЄСВ. Якщо ви працювали весь рік, то потрібно внести всі місяці, крім березня та квітня.

Якщо ж ви платите поквартально, то у квітні заплатіть лише за січень та лютий, а у липні – за травень та червень.

Звільнюються від сплати ЄСВ лише ФОПи, за працівників потрібно сплачувати і надалі.

Ліміти доходів для ФОПів підвищили

Збільшуються ліміти для ФОПів:

1 група – з 300 тисяч до 1 мільйона гривень на рік

2 група – з 1,5 мільйона до 5 мільйонів

3 група – з 5 мільйонів до 7 мільйонів

Чому це важливо?Для ФОПів різних груп діють різні умови та відсоткові ставки. На приклад, підприємець на другій групі з доходом 1,2 мільйона гривень на рік тепер зможе перейти на першу групу і замість 944 гривень єдиного податку, сплачувати 210 гривень.

За ідентичну зміну лімітів парламент проголосував ще у січні, але президент так і не підписав закон і він не вступив у дію тоді.

Що буде з податками та поданням податкової декларації?

Термін сплати деяких податків перенесли. Зокрема податок на доходи фізичної особи, який сплачують щорічно, можна сплатити до 1 жовтня 2020 року (раніше треба було сплатити до 1 серпня). А декларацію про ці доходи треба подати до 1 липня (раніше потрібно було до 1 травня).

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У період з 18 березня по 31 травня цього року скасують штрафи за податкові порушення.

Проте це не стосується таких категорій:

страхування життя і пенсійне страхування;

відчуження податкової застави;

виробництво і облік пального і спирту;

ПДВ;

акциз;

рента;

Держава зобов'язала банки не нараховувати штрафи та пені за споживчі кредити, тобто такі, які люди беруть для особистої потреби. А також заборонила зміну відсоткової ставки під час карантину. Про такі ж умови може домовитися і бізнес, але з цим потрібно звертатися безпосередньо до банку та в індивідуальному порядку обговорювати умови.

Податкові знижки для боротьби з COVID-19

В Україні платник податку має право на податкову знижку, що стосується благодійності. Не більше 4% оподатковуваного доходу за рік. Тепер податкова знижка не має обмежень, якщо вона стосується суми коштів або вартості товарів, направлених на боротьбу з вірусом:

лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим;

дезінфекційні засоби, антисептики;

медичне обладнання;

розхідні матеріали для надання медичної допомоги;

медичні вироби;

інші подібні товари, які добровільно перераховані або передані громадським об’єднанням або благодійним організаціям, або відповідним державним органам.



Бізнес, що бореться з COVID-19, має пільги / Фото Unsplash

Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності під час карантину. Це стосується: продажу автозапчастин, зокрема для сільськогосподарської техніки, продажу молодняка свійської птиці, а також роботи ломбардів, кредитних спілок та інших фінансових установ.

Що ще скасовують?

Протягом двох місяців орендарі земельної ділянки комунальної та державної власності, що використовують землю в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї.

в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї. Скасували податок на нерухоме майно на нежитлові приміщення протягом березня-квітня.

протягом березня-квітня. Відтермінували введення обов'язкових РРО, або як їх ще називають, касових апаратів . Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх.

. Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх. До 1 січня 2023 року можна ввозити лікарські засоби та медичні вироби без сплати ПДВ в Україні.

без сплати ПДВ в Україні. З 18 березня по 31 травня 2020 року заборонили проводити фактичні та документальні перевірки підприємців з певними винятками.

підприємців з певними винятками. Термін подачі декларації про майновий стан і доходи продовжили до 1 липня 2020 року, а сплату – до 1 жовтня.

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58% опитаних власників бізнесу в Україні продовжують діяльність під час карантину. Натомість 29% опитаних її тимчасово припинили. Повністю закрили бізнес – 6% людей.



В умовах обмежень кожен четвертий бізнес зможе витримати 2 – 3 місяці і не збанкрутіти. Половина підприємств здатні протриматися лише 1 місяць. Лише 3% опитаних вважають, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час.



Такими є дані опитування, яке провела Спілка українських підприємців.

Як ці заходи вплинуть на економіку?Всі вище перелічені заходи важливі для того, щоб зберегти український бізнес "на плаву". Ймовірно, цих заходів недостатньо і потрібно ще більше надавати пільги для бізнесу як це роблять в ЄС. Проте навіть через прийняті рішення економіка України постраждає через менші надходження до бюджету.



За попередніми розрахунками Асоціації міст України, сума втрат місцевих бюджетів за цими податками становитиме щонайменше 6,3 мільярда гривень, а надходження до бюджетів територіальних громад зменшиться на 13%. В асоціації закликали президента не підписувати закон.



Пенсійний фонд України теж відчує нестачу надходження через скасування ЄСВ для ФОПів та інших на два місяці. Проте держбюджет-2020 планують переглянути У новій версії, ймовірно, на Пенсійний фонд виділять більше грошей.