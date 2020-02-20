Які товари Україна найбільше експортувала у 2019 році: список

У 2019 році Україна найбільше експортувала продукти агропромисловості. Першість отримала кукурудза – на 5,2 мільярда доларів.

Торговельний представник України Тарас Качка у фейсбуці повідомив, що загалом українські виробники продали за кордон 32 мільйони тонн кукурудзи. Цей показник на 11 мільйонів тонн більший, аніж у 2018 році.

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Більшість кукурудзи Україна експортувала до ЄС – 15 мільйонів тонн. До Китаю продали 4,2 мільйона тонн, а до Єгипту – 3,8 мільйона тонн. У грошовому вимірі експорт кукурудзи зріс на 1,7 мільярда доларів.

Товари, які Україна найбільше експортувала у 2019 році: список

Кукурудза – 5,2 мільярда доларів; Соняшникова олія – 3,78 мільярда доларів; Пшениця – 3,65 мільярда доларів; Котуни із залізної руди – 1,6 мільярда доларів; Концентрати залізні – 1,42 мільярда доларів; Залізні кабелі – 1,32 мільярда доларів; Напівфабрикати з вуглецевої сталі катані або одержані безперервним литтям – 1,29 мільярда доларів; Ріпак – 1,26 мільярда доларів; Соєві боби – 1,16 мільярда доларів; Макуха з соняшникового насіння – 0,975 мільярда доларів.

Соняшникову олію найбільше продали до Індії, ЄС та Китаю. Пшеницю Україна експортувала у Туреччину, Бангладеш та Єгипет.

Качка наголосив, що у топ-100 товарів на рівні 10 знаків присутні і товари з доданою вартістю: вагони, телефонні апарати і двигуни.

Цікаво! Загалом Україна у 2019 році експортувала товарів на понад 50 мільярдів доларів, а імпортувала на майже 61 мільярд доларів. Ключовими торговими партнерами України стали Китай, Росія і Німеччина, обсяг торгів з якими склав понад 28% від загального. Список ключових торговельних партнерів України у 2019 році – шукайте за посиланням.