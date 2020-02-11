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      Які зарплати отримали міністри у січні: суми

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      Які зарплати отримали міністри / bank.gov.ua

      Найбільшу зарплату у січні 2020 року отримав постійний представник України при ООН Кислиця Андрій – 130,17 тисяч гривень.

      Кабмін оприлюднив на сайті усі дані про розмір заробітних плат міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.

      Цікаво: Яку зарплату отримав секретар РНБО Олексій Данілов у січні

      У січні розмір оплати праці урядовців розраховували ще за старими правилами, тобто не прив'язуючи їх до розміру середньої зарплати в Україні. За новими правилами зарплати у Кабінеті міністрів нарахують уже за лютий 2020 року.

      Яку зарплату отримали урядовці у січні:

      • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук – 33 тисячі 782 гривні;
      • Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – 33 тисячі 842 гривні;
      • Віцепрем'єр міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров – 27 тисяч 713 гривень;
      • Міністр Кабміну Дмитро Дубілет – 12 тисяч 721 гривню;
      • Міністр внутрішній справ Арсен Аваков – 47 тисяч 290 гривень;
      • Міністр МЗС Вадим Пристайко – 68 тисяч 269 гривень;
      • Міністр енергетики Олексій Оржель – 15 тисяч 942 гривні;
      • Міністерка освіти Ганна Новосад – 36 тисяч 48 гривень;
      • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька – 37 тисяч 725 гривень;
      • Звільнена міністерка розвитку громад Альона Бабак – 32 тисячі 731 гривню;
      • Міністерка фінансів Оксана Маркарова – 45 тисяч 131 гривню;
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 тисячі 680 гривень;
      • Міністр молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 тисячі 854 гривень;
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 тисяч 644 гривень;
      • Міністр юстиції Денис Малюська – 16 тисяч 68 гривень;
      • Міністерка у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда – 18 тисяч 889 гривень.

      Найменшу зарплату у січні 2020 році отримала заступниця міністерки охорони здоров'я Ірина Шевченко – 5,366 тисячі гривень.

      Довідка. На початку лютого 2020 року зарплату міністрів Кабміну вирішили прив'язати до розміру середньої зарплати в Україні. У грудні 2019 року вона склала 12 тисяч 264 гривень у місяць.

      Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12 тисяч 264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      зарплати, середня зарплата
      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Володимир Бородянський Зарплата Ганна Новосад Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Микола Кулеба Дмитро Дубілет Михайло Федоров Арсен Аваков Вадим Пристайко Олексій Оржель Зоряна Скалецька Альона Бабак Оксана Маркарова Владислав Криклій Андрій Загороднюк Денис Малюська
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