Які зарплати отримали міністри у січні: суми

Найбільшу зарплату у січні 2020 року отримав постійний представник України при ООН Кислиця Андрій – 130,17 тисяч гривень.

Кабмін оприлюднив на сайті усі дані про розмір заробітних плат міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року.

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У січні розмір оплати праці урядовців розраховували ще за старими правилами, тобто не прив'язуючи їх до розміру середньої зарплати в Україні. За новими правилами зарплати у Кабінеті міністрів нарахують уже за лютий 2020 року.

Яку зарплату отримали урядовці у січні:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук – 33 тисячі 782 гривні ;

; Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – 33 тисячі 842 гривні ;

; Віцепрем'єр міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров – 27 тисяч 713 гривень ;

; Міністр Кабміну Дмитро Дубілет – 12 тисяч 721 гривню ;

; Міністр внутрішній справ Арсен Аваков – 47 тисяч 290 гривень ;

; Міністр МЗС Вадим Пристайко – 68 тисяч 269 гривень ;

; Міністр енергетики Олексій Оржель – 15 тисяч 942 гривні ;

; Міністерка освіти Ганна Новосад – 36 тисяч 48 гривень ;

; Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька – 37 тисяч 725 гривень ;

; Звільнена міністерка розвитку громад Альона Бабак – 32 тисячі 731 гривню ;

; Міністерка фінансів Оксана Маркарова – 45 тисяч 131 гривню ;

; Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52 тисячі 680 гривень ;

; Міністр молоді та спорту Володимир Бородянський – 43 тисячі 854 гривень ;

; Міністр оборони Андрій Загороднюк – 18 тисяч 644 гривень ;

; Міністр юстиції Денис Малюська – 16 тисяч 68 гривень ;

; Міністерка у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда – 18 тисяч 889 гривень.

Найменшу зарплату у січні 2020 році отримала заступниця міністерки охорони здоров'я Ірина Шевченко – 5,366 тисячі гривень.

Довідка. На початку лютого 2020 року зарплату міністрів Кабміну вирішили прив'язати до розміру середньої зарплати в Україні. У грудні 2019 року вона склала 12 тисяч 264 гривень у місяць.

Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12 тисяч 264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал