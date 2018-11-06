Яких страждань зазнали мешканці ЖК "Мега-сіті": вражаючи деталі

31 жовтня лівий берег Києва завмер у заторах. Це сталося через те, що мешканці комплексу "Мега-сіті" вийшли на імпровізовану акцію протесту. Вони перекрили важливу транспортну артерію – Харківське шосе. Це трапилось тому, що у будинку ЖК "Мега-сіті" відключили електрику.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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За словами авторки, комплекс заборгував компанії "ДТЕК" три мільйони гривень. За це приватна компанія, що постачає електрику, її відключила. Проте, люди почали запевняти, що вчасно сплачували за усіма платіжками обслуговуючий організації, яка і мала гасити борги. Виявилось, що борг накопичився через те, що хтось сплачував, а хтось забував.

"Внаслідок мітингу Київська влада ініціювала термінові наради між керівниками обслуговуючих організацій ЖК та постачальниками електроенергії та домовились про реструктуризацію боргу. Після того проблему з електрикою вирішили, але на тому історія не завершилася. Справа у тому, що комплекс "Мега-сіті" – це самобуд забудовника Анатолія Войцеховського", – пояснила Мартинюк.

Анатолій Войцеховський брав в оренду земельні ділянки за будь-яким призначенням, наприклад, під автостоянку, будівництво школи чи торгового центру. А будував те, що вважав за потрібне – височенні житлові будинки. По всьому Києву майоріла яскрава реклама цих будівництв, ціна за квадратний метр відверто підкуповувала. А от що із дозвільними документами? Їх на будівництво зазвичай не було взагалі. Але нікого з контролюючих органів це не турбувало,

– зазначила журналістка.

Частина "будинків Войцеховського", як от "Мега-сіті", вже заселена, їх під'єднали до комунікацій, хоча дозвільної документації на це немає.

Журналісти програми ходили до відділів продажу в ролі клієнтів та питали чи немає проблем з будівництвом та цією компанією. У відповідь менеджери розповіли, що таки є певні проблеми із дозволами, але в нашій корупційній країні все швидко вирішується, так що не турбуйтесь. Про розв'язання проблем із документацією за хабарі чиновникам менеджер говорив дуже впевнено та не соромлячись.

Це і є головною проблемою тих 40 будівництв Войцеховського та зокрема "Мега-сіті". Жоден із будинків за стандартною процедурою не введено в експлуатацію. Електрика подається за так званими тимчасовими дозволами, які продовжують кожен рік. Деякі суди навіть виносили рішення знести той чи інший комплекс. Але ж ніхто не піде на такий крок, бо надто велика соціальна відповідальність,

– наголосила Мартинюк.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 6 жовтня 2018