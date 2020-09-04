ВВП України впаде на 4,3% за підсумками 2020 року, а от курс долара до гривні залишатиметься більш-менш стабільним. У 2021 році долар коштуватиме приблизно 28 гривень.

Таку позицію висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі "Право на владу" увечері 3 вересня.

Нагадаємо 1 вересня долар впав до багаторічного мінімуму

Ми скоригували макропрогноз, бо бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік. І на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж,

– сказав Петрашко

До слова, за встановленим НБУ курсом валют 3 вересня долар коштував 27,64 гривні.

Яким уряд бачив курс долара щодо гривні у 2019 – 2020

У жовтні 2019 року уряд прогнозував, що у 2020 долар в Україні буде коштувати 27 гривень . Однак насправді тривалий час на початку 2020 року курс був на рівні 24 – 25 гривень за долар.

. Однак насправді тривалий час на початку 2020 року курс був на рівні 24 – 25 гривень за долар. Коли почалася економічна криза через пандемію коронавірусу, уряд – у березні 2020 – переглянув прогнозований показник курсу до позначки 29,5 гривні за долар. Протягом місяця встановлений НБУ офіційний курс виріс із 24,6 до 28 гривень за долар.

за долар. 29 липня 2020 Кабмін схвалив новий прогноз економічного розвитку України. У прогнозі вказано, що на кінець 2021 долар коштуватиме 28,8 гривні, (при середньорічному курсі у 29 гривень).

Зверніть увагу: мінімальна зарплата у 2021 за планами уряду має зрости до 6250 гривень, а ВВП – на 4,6%.



У 2020 щодо ВВП був прогноз на зростання у 3,3%, та через коронавірус його змінили – тепер мовиться про падіння на 4,3%.



У який спосіб будуть компенсовувати падіння на 4,3% та забезпечувати зростання на 4,6% – наразі не зрозуміло. Фахівці очікують цих відомостей у проєкті бюджету на 2021 рік, який розробляє Кабмін.

Як змінювався курс долара щодо гривні у різні роки / Інфографіка 24 каналу

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