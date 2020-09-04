Яким буде курс долара до гривні у 2021 році: прогноз міністра економіки Петрашка
ВВП України впаде на 4,3% за підсумками 2020 року, а от курс долара до гривні залишатиметься більш-менш стабільним. У 2021 році долар коштуватиме приблизно 28 гривень.
Таку позицію висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі "Право на владу" увечері 3 вересня.
Нагадаємо 1 вересня долар впав до багаторічного мінімуму
Ми скоригували макропрогноз, бо бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік. І на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж,
– сказав Петрашко
До слова, за встановленим НБУ курсом валют 3 вересня долар коштував 27,64 гривні.
Яким уряд бачив курс долара щодо гривні у 2019 – 2020
- У жовтні 2019 року уряд прогнозував, що у 2020 долар в Україні буде коштувати 27 гривень. Однак насправді тривалий час на початку 2020 року курс був на рівні 24 – 25 гривень за долар.
- Коли почалася економічна криза через пандемію коронавірусу, уряд – у березні 2020 – переглянув прогнозований показник курсу до позначки 29,5 гривні за долар. Протягом місяця встановлений НБУ офіційний курс виріс із 24,6 до 28 гривень за долар.
- 29 липня 2020 Кабмін схвалив новий прогноз економічного розвитку України. У прогнозі вказано, що на кінець 2021 долар коштуватиме 28,8 гривні, (при середньорічному курсі у 29 гривень).
Як змінювався курс долара щодо гривні у різні роки / Інфографіка 24 каналу