Яким буде курс гривні до кінця 2020 та у 2021 роках: прогноз

Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що Україна у 2020 році зазнає економічного спаду на рівні 5,1% ВВП, але це падіння нейтралізується вже наступного року. Разом з тим курс долара впродовж наступних двох років коливатиметься на рівні 29 – 29,5 гривні.

На тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України у 2020 році може знизитися на 55%, прогнозує J. P. Morgan та наводить ключові економічні прогнози для України.

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Розвиток економіки:

падіння на 5,1% ВВП у 2020 році;

зростання на 6,3% ВВП у 2021 році.

Інфляція:

3,7% у 2020 році;

6% у 2021 році.

Курс гривні:

29,5 гривні за долар до липня 2020 року;

29 гривень до кінця 2020 року;

29,5 гривні на кінець зими – початок весни 2021 року.

Що таке J. P. Morgan?Найбільший американський банківський холдинг. Він займається інвестиціями, фінансовими послугами, а також управлінням приватними капіталами.



У 2019 році статутний капітал банку оцінили у майже 3 трильйони доларів. Це приблизно 80 річних бюджетів України.