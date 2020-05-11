Яким буде курс гривні до кінця 2020 та у 2021 роках: прогноз
Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що Україна у 2020 році зазнає економічного спаду на рівні 5,1% ВВП, але це падіння нейтралізується вже наступного року. Разом з тим курс долара впродовж наступних двох років коливатиметься на рівні 29 – 29,5 гривні.
На тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України у 2020 році може знизитися на 55%, прогнозує J. P. Morgan та наводить ключові економічні прогнози для України.
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Розвиток економіки:
- падіння на 5,1% ВВП у 2020 році;
- зростання на 6,3% ВВП у 2021 році.
Інфляція:
- 3,7% у 2020 році;
- 6% у 2021 році.
Курс гривні:
- 29,5 гривні за долар до липня 2020 року;
- 29 гривень до кінця 2020 року;
- 29,5 гривні на кінець зими – початок весни 2021 року.
Що таке J. P. Morgan?Найбільший американський банківський холдинг. Він займається інвестиціями, фінансовими послугами, а також управлінням приватними капіталами.
У 2019 році статутний капітал банку оцінили у майже 3 трильйони доларів. Це приблизно 80 річних бюджетів України.