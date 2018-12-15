Яким буде лідер Єдиної церкви і про Томос як зброю у гібридній війні проти РФ: думка експерта

Об'єднавчий собор – історична подія, а тому його рішення повинні бути ґрунтовними. Зараз перед ієрархами, очільниками церков стоїть дуже вагомий вибір та обов'язок – вони мають обрати голову новітньої Української помісної церкви. Українці чекали на це тисячоліттями. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч і співкоординатор ініціативної групи "Томос-2018" Мирослав Гай.

Яка людина повинна очолити Єдину церкву

– Рішення Собору повинні бути такі, які не можна буде оскаржити. Вони мають задовольнити всіх, бо це – дійсно Об'єднавчий собор. Перемовини відбувались перед Собором, тобто туди прийшли люди вже готові, але є багато технічних деталей, нюансів, пропозиції, які потрібно обговорити. Всі, хто прийшов на Софійську площу – вже частина історії. Хай Об'єднавчий собор триває хоч до ночі, аби домовилися в мирний спосіб і винесли рішення.

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– Питання Томосу та об'єднання церков – це ж не тільки питання віри православ'я, це також питання національної безпеки. Нам зараз потрібна така людина, яка була б мудра, була б дипломатом і водночас мала міцну руку, була б готова до серйозних рішень. Цей історичний момент відбувається, коли у нас є зовнішня загроза, Російська Федерація планує провокації та зробити все, щоб максимально зіпсувати цей процес. Тому предстоятелем має бути людина, яка готова до таких викликів

– Я не є прихильником Московського патріархату, я взагалі негативно ставлюся до Російської церкви як представників КДБ. Однак знаю, що там є багато патріотичних людей, які хотіли б перейти в Українську православну церкву, їм просто під тиском не дають цього зробити.

Що означає патріарх Філарет для історії України

– Очолить чи не очолить Філарет об'єднану церкву – він вже історична постать. Людина, яка поклала все своє життя на жертовник. Якщо дійсно не очолить, то взагалі виглядає величною людиною, яка у жертву принесла таку можливість. Якщо очолить – добре, бо це, мабуть, найдостойніший кандидат на цю посаду.



Патріарх Філарет

– З усіх боків Філарет – це людина, яка увійде до підручників з історії України, до усіх церковних літописів, як велика людина, що стояла біля джерел процесу формування Єдиної православної церкви в Україні і об'єднання церков. Хто б що не казав, Філарет грав і буде грати важливу роль в українському церковному житті, а також і в громадському та політичному житті. А після отримання Томосу він стане фігурою планетарного масштабу, – наголосив Гай.

Українська автокефалія і гібридна війна Росії

– За автокефалію в Україні моляться і православні, і католики, і мусульмани. Це така глобальна подія, яка перетворилася не лише на церковну, але й на загальнополітичну. Ми йшли до цього тисячу років. В умовах сучасної гібридної агресії Російська Федерація почала використовувати церкву як один з важелів впливу на українців. Через своїх священиків Росія використовує церкву як агітаційну платформу, а також розгалужену мережу розвідки.

– Надалі Росія не зможе маніпулювати вірянами, адже Українська автокефальна церква знищить важелі впливу РФ

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– Традиції святкування релігійних свят для вірян не зміняться. Не зазнають змін ані канони, ані молитви, ані усталені релігійні закони. Нічого не поміняється, окрім комфорту. Відтепер, якщо ви будете хрестити дитину, то не виникатимуть питання щодо приналежності до різних церков. Священики не зможуть відмовитися від відспівування наших героїв, що віддали життя за свободу України.

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