Яким країнам і яку зброю продавав Укроборонпром у 2019 році

За результатами 2019 року Укроборонпром, експортуючи товари та послуги, заробив близько 908 мільйона доларів США. Керівник держконцерну Айворас Абромавичус прогнозує, що за динамікою договорів, у 2020 цей показник збільшиться ще на близько 30%.

Втім Абромавичус зазначив, що для розвитку експорту в Україні досі існують значні перепони. Наприклад скромний перелік сучасної продукції, відсутність фінансових інструментів для стимулювання експорту та нездорова конкуренція експортерів самого концерну, повідомляє Укроборонпром.

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Ключові ринки для українського озброєння

Досі експорт військового озброєння України майже повністю спрямований на схід. Головними ринками для українського експорту є:

Індія;

Саудівська Аравія;

Туреччина;

Близький Схід;

Центральна Азія.

Що найчастіше експортує Україна:

протитанкові ракетні комплекси;

корабельні газотурбінні двигуни та агрегати;

ремонт радянської техніки;

модернізація літаків.

Як Укроборонпром розвиватиме свій експорт

Для того, аби владнати систему експорту товарів і послуг в Укроборонпромі розпочатою реформу спецекспортерів. Її метою є покращити їхню координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію та чітко розподілити зони відповідальності.

У "перехідний період" – поки у концерні тривають зміни – на зовнішніх ринках будуть працювати 4 експортери замість 6 і не більше двох на одному ринку. У підсумку, в довгостроковій перспективі, залишиться всього 2 спецекспортери з правилом: одна країна – один експортер,

– пояснив Абромавичус.



Експорт Укроборонпрому 2017 – 2020 роки