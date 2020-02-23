Яким країнам і яку зброю продавав Укроборонпром у 2019 році
За результатами 2019 року Укроборонпром, експортуючи товари та послуги, заробив близько 908 мільйона доларів США. Керівник держконцерну Айворас Абромавичус прогнозує, що за динамікою договорів, у 2020 цей показник збільшиться ще на близько 30%.
Втім Абромавичус зазначив, що для розвитку експорту в Україні досі існують значні перепони. Наприклад скромний перелік сучасної продукції, відсутність фінансових інструментів для стимулювання експорту та нездорова конкуренція експортерів самого концерну, повідомляє Укроборонпром.
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Ключові ринки для українського озброєння
Досі експорт військового озброєння України майже повністю спрямований на схід. Головними ринками для українського експорту є:
- Індія;
- Саудівська Аравія;
- Туреччина;
- Близький Схід;
- Центральна Азія.
Що найчастіше експортує Україна:
- протитанкові ракетні комплекси;
- корабельні газотурбінні двигуни та агрегати;
- ремонт радянської техніки;
- модернізація літаків.
Як Укроборонпром розвиватиме свій експорт
Для того, аби владнати систему експорту товарів і послуг в Укроборонпромі розпочатою реформу спецекспортерів. Її метою є покращити їхню координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію та чітко розподілити зони відповідальності.
У "перехідний період" – поки у концерні тривають зміни – на зовнішніх ринках будуть працювати 4 експортери замість 6 і не більше двох на одному ринку. У підсумку, в довгостроковій перспективі, залишиться всього 2 спецекспортери з правилом: одна країна – один експортер,
– пояснив Абромавичус.
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