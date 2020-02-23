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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Яким країнам і яку зброю продавав Укроборонпром у 2019 році

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      Укроборонпром у 2019 році експортував зброї і послуг на майже мільярд доларів

      За результатами 2019 року Укроборонпром, експортуючи товари та послуги, заробив близько 908 мільйона доларів США. Керівник держконцерну Айворас Абромавичус прогнозує, що за динамікою договорів, у 2020 цей показник збільшиться ще на близько 30%.

      Втім Абромавичус зазначив, що для розвитку експорту в Україні досі існують значні перепони. Наприклад скромний перелік сучасної продукції, відсутність фінансових інструментів для стимулювання експорту та нездорова конкуренція експортерів самого концерну, повідомляє Укроборонпром.

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      Ключові ринки для українського озброєння

      Досі експорт військового озброєння України майже повністю спрямований на схід. Головними ринками для українського експорту є:

      • Індія;
      • Саудівська Аравія;
      • Туреччина;
      • Близький Схід;
      • Центральна Азія.

      Що найчастіше експортує Україна:

      • протитанкові ракетні  комплекси;
      • корабельні газотурбінні двигуни та агрегати;
      • ремонт радянської техніки;
      • модернізація літаків.

      Як Укроборонпром розвиватиме свій експорт

      Для того, аби владнати систему експорту товарів і послуг в Укроборонпромі розпочатою реформу спецекспортерів. Її метою є покращити їхню координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію та чітко розподілити зони відповідальності.

      У "перехідний період" – поки у концерні тривають зміни – на зовнішніх ринках будуть працювати 4 експортери замість 6 і не більше двох на одному ринку. У підсумку, в довгостроковій перспективі, залишиться всього 2 спецекспортери з правилом: одна країна – один експортер,
      – пояснив Абромавичус.

      Укроборонпром, експорт
      Експорт Укроборонпрому 2017 – 2020 роки

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Айварас Абромавичус Зброя Укрспецекспорт Експорт Укроборонпром Новини України
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