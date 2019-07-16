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      Якими банками користуються найбагатші українці: список НБУ

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      Якими банками користуються найбагатші українці
      Якими банками користуються найбагатші українці / photos.icons8.com

      Національний банк України опублікував список банків, в яких зберігають свої заощадження найзаможніші громадяни України.

      Видання Finbalance написало, що у списку банків лідирують "Приватбанк", "Альфа-банк" та "Укрексімбанк".

      Цікаво! Нацбанк визнав системно важливими 14 українських банків

      До прикладу, найбільшу суму вкладів понад 500 тисяч гривень отримали "Приватбанк" (47,8 мільярда гривень), "Альфа-Банк" (17,6 мільярда гривень), "Укрексімбанк" (17,1 мільярда гривень), "Укргазбанк" (10,53 мільярда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (10,52 мільярда гривень).

      Найбільша кількість вкладів на суму понад 500 тисяч гривень була у:

      – "Приватбанку" (38 тисяч вкладів);
      – "Альфа-Банку" (7,3 тисячі вкладів);
      – "Укрексімбанку" (7 тисяч вкладів);
      – "Райффайзен Банку Аваль" (6,5 тисяч вкладів);
      – "Укрсиббанку" (6,4 тисячі вкладів).

      Найбільша кількість вкладників серед українських банків мають:

      – "Приватбанк" (21,8 мільйона людей, в 5,25 мільйона осіб вклади до 10 гривень);
      – "Райффайзен Банк Аваль" (2,4 мільйона людей, в 695 тисяч вклади до 10 гривень);
      – "УкрСиббанк" (2,16 мільйона, у 834 тисяч вклади до 10 гривень);
      – "Альфа-Банк" (1,95 мільйона, в 1,27 мільйона вклади до 10 гривень);
      – ПУМБ (1,88 млн, причому в 1,26 мільйона вклади до 10 гривень).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Банки Приватбанк Фінанси НБУ
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