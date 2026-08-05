Якість повітря у Києві та області різко погіршилася: де фіксують "червоний" рівень забруднення

Через російський обстріл Києва та області 5 серпня в регіоні суттєво погіршився рівень якості повітря. У столиці та на Київщині триває загроза забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Там надали довідку, як подбати про себе в ситуації погіршення якості повітря.

Яка ситуація зі станом повітря на Київщині?

За даними КОВА, у кількох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря. Моніторинг зафіксував підвищений вміст дрібнодисперсного пилу та вуглекислого газу у Вишневому, Обухові, Броварах, а також підвищену концентрацію пилу в Іванкові, Боярці й Василькові.

Згідно з даними карти SaveEcoBot, яка відстежує якість повітря в регіонах столиці, "червоний" рівень небезпеки охопив деякі ділянки в Солом'янському й Святошинському районах Києва.



Якість повітря у Києві / Скриншот карти SaveEcoBot

Фахівці попереджають, що продукти горіння можуть становити небезпеку насамперед для людей із хворобами органів дихання та серця, дітей, літніх людей і вагітних.

Водночас в інших населених пунктах області перевищення допустимих показників не зафіксовано, а рівень радіаційного фону залишається в межах норми. Моніторинг якості повітря триває цілодобово на 16 автоматизованих постах спостереження.

Що рекомендують робити жителям Києва та області?

У разі сильного задимлення фахівці рекомендують залишатися в приміщенні, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути вентиляцію, яка подає повітря ззовні, а за можливості використовувати кондиціонери з функцією фільтрації або очисники повітря.

Також варто відмовитися від прогулянок і фізичної активності на відкритому повітрі. Для захисту дихальних шляхів радять користуватися маскою чи респіратором, а за їх відсутності – прикривати ніс і рот вологою тканиною.

Особливу увагу слід приділити стану здоров'я. Людям із захворюваннями органів дихання рекомендують завчасно проконсультуватися з лікарем, а в разі появи кашлю, утрудненого дихання чи подразнення очей – стежити за самопочуттям і за потреби звертатися по медичну допомогу.

Рекомендації щодо заходів у разі забруднення повітря / Інфографіка Мінохорони здоров'я

Також у Міністерстві охорони здоров'я закликали стежити за офіційними повідомленнями щодо якості повітря, дотримуватися рекомендацій місцевої влади, а у випадку тривалого сильного задимлення за можливості тимчасово виїхати до регіонів із кращою екологічною ситуацією.

Фахівці ЦКПХ продовжують цілодобово контролювати стан атмосферного повітря та оперативно інформують про результати через офіційні ресурси.

Зауважимо, унаслідок російської атаки на Київщині загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Ворог застосував 24 балістичні ракети, чотири ракети типу "Циркон" або "Онікс", а також 115 безпілотників, значна частина яких була реактивною.

Серйозних руйнувань зазнав і Київ. Пошкодження зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. У столиці 1 людина загинула, ще 26 отримали поранення, а внаслідок удару були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі.