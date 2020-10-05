Який результат карантину у червоній зоні: відповіді з наради у президента
Президенту Зеленському доповіли про ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у червоній зоні. Главу держави запевнили, що карантинні обмеження дають позитивний результат.
Кількість хворих у червоних зонах зменшується
Кількість інфікувань у населених пунктах з червоної зони поступово зменшуються. Про це мовиться на сайті Офісу Президента.
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Натомість главу держави непокоїть забезпечення пацієнтів з коронавірусом киснем у лікарнях.
Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета – понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями,
– наголосив Зеленський.
Ще одна проблема в Україні під час пандемії – завантаженість лабораторій.
Які міста опинились у червоній зоні?
З 5 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування. У червоній зоні опинились два міста – Канів та Тернопіль.
Там заборонено:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.