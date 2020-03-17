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      Який курс долара і євро в обмінниках України 17 березня

      - Читать новость на русском
      Який курс долара і євро в обмінниках України 17 березня / vgolos.com.ua

      В обмінних пунктах України валюта дещо подорожчала у порівнянні з попередніми днями. Курс долара 17 березня в середньому сягає вже 28 гривень за одиницю, а євро – понад 30 гривень.

      Який курс заклав Нацбанк

      До теми Україна вже витратила мільярд доларів, щоб втримати курс гривні

      Нацбанк на 17 березня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,52 гривні, а євро – 29,52 гривні.

      Курс долара і євро в обмінниках України

      В українських обмінниках ціна валюти 17 березня суттєво вища тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

      Київ

      • Купити долар можна за ціною від 27,7 до 28,14 гривні, а продати – за 28,2 та 29 гривень.
      • Євро можна придбати за ціною від 30 до 30,35 гривні, а продати – за 30,45 та 31,3 гривні.

      Львів

      • Купити долар можна за ціною від 27,48 до 28,75 гривні, а продати – за 28,15 та 29,2 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 29,5 до 30 гривень, а продати – за 30,29 та 31,3 гривні.

      Одеса

      • Купити долар можна за ціною від 27,5 до 28,1 гривні, а продати – за 28,1 та 28,5 гривні.
      • Євро можна придбати за ціною від 29,7 до 30,1 гривні, а продати – за 30,8 та 31,3 гривні.

      Харків

      • Купити долар можна за ціною від 27,5 до 28,02 гривні, а продати – за 28,3 та 29 гривень.
      • Євро можна придбати за ціною від 28,5 до 30,85 гривні, а продати – за 30,7 та 31,7 гривні.

      Дніпро

      • Купити долар можна за ціною від 27,5 до 28,2 гривні, а продати – за 28 та 30 гривень.
      • Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 31,15 гривні, а продати – за 30,2 та 32 гривні.

      середньорічний курс гривні щодо долара
      Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Дніпра Новини Харкова Новини Одеси Новини Львова Новини Києва Долар Євро Долар-Гривня Гривня Валюта Гроші Готівка Курси валют
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