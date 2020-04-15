Який рівень радіації в Чорнобильській зоні після масштабних пожеж: результати перевірки
Наразі у Чорнобильській зоні, де донедавна лютували масштабні пожежі, стан радіаційного забруднення в нормі, проте з точковими несуттєвими перевищеннями. Заміри проводили у передмістях поряд із зоною, на КПП, у зонах пожеж, в авто, приміщеннях зони та на інших об’єктах.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
Тим часом Який радіаційний фон у Києві та області
Державна екологічна Інспекція продовжує контролювати рівень радіаційного фону в Чорнобильській зоні та містах поряд. Приладами радіаційного контролю зафіксовано 12 – 15 мікрорентгенів на годину, що не перевищує природний радіаційний фон,
– мовиться у його дописі.
Однак Фірсов додає: подекуди є точкове та несуттєве перевищення радіаційного фону. До допису він додає фото із замірами дозиметра у різних місцях.
Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 13 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 13 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
- Вогонь припинився 14 квітня. Пожежникам, які гасили полум'я понад 10 днів поспіль, суттєво допоміг дощ. Осередки тління погасять за кілька днів.
Читайте також
-
Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитисясьогодні , 12:12
-
Курс валют на 15 квітня: гривня знову почала падатисьогодні , 08:31
-
Який радіаційний фон у Києві та областісьогодні , 12:28
-
Великдень 2020: скільки коштує зібрати кошик та купити продукти до столусьогодні , 07:01
-
Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантинсьогодні , 07:15
-
У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відеосьогодні , 12:02