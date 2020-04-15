Який рівень радіації в Чорнобильській зоні після масштабних пожеж: результати перевірки

Наразі у Чорнобильській зоні, де донедавна лютували масштабні пожежі, стан радіаційного забруднення в нормі, проте з точковими несуттєвими перевищеннями. Заміри проводили у передмістях поряд із зоною, на КПП, у зонах пожеж, в авто, приміщеннях зони та на інших об’єктах.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

Тим часом Який радіаційний фон у Києві та області

Державна екологічна Інспекція продовжує контролювати рівень радіаційного фону в Чорнобильській зоні та містах поряд. Приладами радіаційного контролю зафіксовано 12 – 15 мікрорентгенів на годину, що не перевищує природний радіаційний фон,

– мовиться у його дописі.

Однак Фірсов додає: подекуди є точкове та несуттєве перевищення радіаційного фону. До допису він додає фото із замірами дозиметра у різних місцях.

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко