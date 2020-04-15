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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Який рівень радіації в Чорнобильській зоні після масштабних пожеж: результати перевірки

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      Перевірка рівня радіації у Чорнобильській зоні / Фото з соцмереж Єгора Фірсова

      Наразі у Чорнобильській зоні, де донедавна лютували масштабні пожежі, стан радіаційного забруднення в нормі, проте з точковими несуттєвими перевищеннями. Заміри проводили у передмістях поряд із зоною, на КПП, у зонах пожеж, в авто, приміщеннях зони та на інших об’єктах.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

      Тим часом Який радіаційний фон у Києві та області

      Державна екологічна Інспекція продовжує контролювати рівень радіаційного фону в Чорнобильській зоні та містах поряд. Приладами радіаційного контролю зафіксовано 12 – 15 мікрорентгенів на годину, що не перевищує природний радіаційний фон,
      – мовиться у його дописі.

      Однак Фірсов додає: подекуди є точкове та несуттєве перевищення радіаційного фону. До допису він додає фото із замірами дозиметра у різних місцях.

      Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 13 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів. А 13 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. 
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.
      • Вогонь припинився 14 квітня. Пожежникам, які гасили полум'я понад 10 днів поспіль, суттєво допоміг дощ. Осередки тління погасять за кілька днів.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Екологія Ядерна безпека
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