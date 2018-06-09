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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Який зв'язок та домовленості існують між соратниками Януковича і чинною владою

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Коли на початку 2014 року президент України та топ-чиновники з його команди утікали з країни вони залишили розкішні маєтки, автівки та величезні суми грошей. Посадовці часів Януковича розуміли, що їм доведеться відповідати за трагічні події зими 2013-2014 років, зокрема, за розстріл сотні протестувальників на майдані.

Страх за власне життя змусив міністрів та депутатів поспіхом виїжджати з України та залишати багатства, які тут нажили. Нова влада обіцяла покарати винних. Відповідальність за це взяла Генеральна прокуратура Україна.

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Українське суспільство згуртоване на майдані очікувала, що винних у масових обстрілах покарають, а їхні багатства перейдуть у державну власність. Невдовзі на колишніх урядовців порушили десятки кримінальних справ, однак, за понад чотири роки жодні з них не ухвалені для втікачів.

Міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський є власником однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. У 2014 році Велика Британія арештувала на рахунках Злочевського 23,5 мільйони доларів. Підозрюючи екс-міністра у відмиванні грошей, Генеральна прокуратура навздогін порушила кримінальну справу.


Микола Злочевський

Цю історію добре пам’ятає Віталій Касько, який тоді був заступником генпрокурора та відповідав за міжнародну співпрацю. За його словами, мав організувати українсько-британську слідчу групу. Однак британці не побачили зацікавленості української сторони у просуванні справи і через кілька місяців зняли арешт з мільйонів екс-міністра.


Віталій Касько

З’ясувалося, Генеральна прокуратура України надала адвокатам Злочевського листа про те, що їх підзахисний ні в чому не звинувачується і не підозрюється. Підстав до притягання його до відповідальності немає. Захист екс-міністра представив ці документи в лондонському суді. Я думаю, що це був один з важливих аргументів, чому лондонський суд прийняв рішення розморозити ці кошти,
– розповів Касько.

Після зняття арешту з мільйонів у Великій Британії в Україні розслідування справи Злочевського тривало. Його підозрювали у відмиванні коштів в особливо великих розмірах. Його майно – чотири будинки, дві земельні ділянки та автомобіль Rolls-Royce – арештували.

Однак у якийсь момент справу перекваліфікували і замість "відмивання коштів" з’явилось формулювання "ухилення від сплати податків" компанією Burisma Злочевського.

Більше дивіться у фільмі.

Теги: Новини України Корупція Слідство.Інфо Віктор Янукович Небесна Сотня Київська прокуратура Партія регіонів Віталій Касько
Джерело: 24 канал
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