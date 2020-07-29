Міністерство розвитку економіки прогнозує різке зростання середньої зарплати в Україні. У 2021 – 2023 роках оплата праці зростатиме в середньому ледь не на 2 тисячі гривень щороку.

У 2021 році зарплата зросте одразу на 12%, а в наступні два роки – на 5-6%. Такий прогноз економічного й соціального розвитку наводить Міністерство розвитку економіки й торгівлі.

До слова Мінекономіки спрогнозувало, як українська економіка зростатиме наступні 3 роки

Як зростатиме зарплата у 2021 – 2023 роках:

2021 рік – 13 тисяч 632 гривні (зростання на 12,1%);

– 13 тисяч 632 гривні (зростання на 12,1%); 2022 рік – 15 тисяч 414 гривень (зростання на 6%);

– 15 тисяч 414 гривень (зростання на 6%); 2023 рік – 17 тисяч 169 гривень (зростання на 5,1%).

На 2021 рік Мінекономіки прогнозує середній курс гривні на рівні 29,1 гривня за долар. Відтак українці всередньому зароблятимуть майже 470 доларів за місяць.

Для порівняння в першій половині 2020 року середня зарплата становила лише 10 тисяч 928 гривень. Втім у другій половині року середня зарплата традиційно значно вища. Відтак до кінця року цей показник може відчутно зрости.

У 2019 році середня зарплата становила 9 тисяч 205 гривень. При середньому курсі 25,8 гривні за долар це було трохи більше як 350 доларів.

Втім тут слід зазначити, що прогноз зростання зарплат відчутно погіршився. У 2019 році, до кризи, уряд прогнозував, що вже у 2021 році середня зарплата мала становити 14 тисяч 187 гривень. Це на 555 гривень вище, ніж у новому прогнозі. До 2022 року зарплата мала зрости до 16 тисяч 47 гривень.