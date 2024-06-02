Військовий експерт Давид Шейтельман розповів 24 Каналу, що влітку росіяни будуть продовжувати наступальні операції. Окупанти усвідомлюють, що потім ситуація у них буде не найкраща.

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Якою буде ситуація на фронті влітку

Шейтельман розповів, що на початку активізації наступів росіян на лінії фронту ЗСУ мали нестачу озброєння, особливо боєприпасів, а також людських ресурсів. Російська розвідка знала цю ситуацію, тому і намагається просунутись якнайдальше вглиб території нашої країни до того, поки повністю в Україну не прийде військова допомога від США.

Росіяни, як мінімум на літо, будуть намагатись просуватись всюди. Вони розраховують, що через кілька місяців їхні сили будуть меншими, тому, що можна – те і роблять зараз,

– підкреслив військовий експерт.

Також він пояснив, що літній наступ є кращим через кліматичні та географічні причини. До осені росіяни будуть продовжувати наступальні операції, поки ситуація в Україні не покращиться.

А якщо вона не покращиться, то можливо росіяни захочуть щось і ще (майбутні наступи – 24 Канал). Однак поки до осені ще далеко,

– зауважив Шейтельман.

Ситуація на лінії фронту: коротко