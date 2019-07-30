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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Якою буде парламентська опозиція: думка експерта

      877 Читать новость на русском
      В опозиції опиниться більшість парламентських фракцій
      В опозиції опиниться більшість парламентських фракцій / 24 канал

      Поки є натяки на потенційну опозицію в парламенті. Наскільки інші фракції будуть реально опозиційними до влади, стане зрозуміло в наступні півроку – не раніше грудня 2019 – січня 2020 року.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      Микола Давидюк переконаний: проросійська "Опозиційна платформа – За життя" буде в опозиції не до влади, а до України. Бойко-Медведчук-Рабінович діятимуть за принципом: чим гірше для держави – тим краще.

      "Європейська Солідарність", розповідає політолог, теж не співпрацюватиме зі "Слугою народу".

      "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" – ідеологічні вороги. Нішу захисту українського і проукраїнського більше займає "Голос", ніж Порошенко. Для "ЄС" буде головним завданням – захист капіталів і особистої безпеки самого Порошенка. А за так звану спадщину – закон про мову, питання єдиної церкви, армії Порошенко не надто переживає,
      – наголошує Микола Давидюк.

      Політолог не виключає співпраці в не публічному форматі між "ОПЗЖ" і "ЄС". Причому досить активної. Це може бути взаємовигідне для обох сил створення політичних подій, певної атмосфери. Від чого виграватимуть обидві партії.

      На думку Давидюка, "Батьківщина" опонуватиме владі, але відбудувати свої попередні позиції Юлії Тимошенко не вдасться.

      Юлія Тимошенко замість того, щоб шукати союзників серед нових партій, намагалася їх обманути і використати. Тому Тимошенко перебуватиме на периферії політичних процесів. Конструктивних пропозицій у "Батьківщини" немає. Ідеологічної основи – також. Тільки персональні амбіції лідерки. І вони в нинішньому політичному розкладі нікому не потрібні,
      – вважає Микола Давидюк.

      Які результати парламентських виборів-2019?

      Центральна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів та оприлюднила перші офіційні результати позачергових парламентських виборів, що відбулись 21 липня. До Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій:

      • "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%
      • ВО "Батьківщина" – 8,18%
      • "Європейська Солідарність" – 8,10%
      • "Голос" – 5,82%

      Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати парламентських виборів до 5 серпня.

      парламентські вибори 2019
      Скільки місць у Верховній Раді отримує кожна партія
       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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