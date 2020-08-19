У зв'язку з останніми подіями в Білорусі – протестами, страйками, колонами військової техніки біля кордону, – експерти пророкують поганий кінець для Олександра Лукашенка. Якщо він залише свій пост, слідом за ним може піти і очільник Кремля.

Якими можуть бути варіанти розвитку подій у Білорусі і які це матиме наслідки для України та Росії – в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі розповів Олексій Гарань – професор політології Києво-Могилянської академії.

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Дії Росії

За його словам, політика – річ непередбачувана і все може піти не за сценаріями політтехнологів. Але він схильний підтримувати думку, що Росія навряд піде на відкрите вторгнення – їй це не вигідно. Проте для Путіна теж показово, що відбувається в Білорусі.

Росія також, мабуть, не схиляється до м'якого сценарію передачі влади. Хоча тут для РФ надалі був би простір для маневру. Але від цього Кремль утримує сам факт – якщо диктатор піде, злякавшись масових протестів, то це прямі натяки на майбутнє Путіна,

– зазначив Гарань.

Тому, він вважає, що допомога від Росії Лукашенкові буде. Це можуть бути, наприклад, силовики в прихованому вигляді, наче "нас там нєт", економічна допомога абощо. Лукашенко уже ослаблений і це цілком вкладалося в російський сценарій, тому це вигідно для Москви.

Вплив на Україну

Експерт також порівняв події у Білорусі з Майданом в Україні у 2014 році. Ці масштабні протести захопили всіх зненацька. Але на відміну від Білорусі, у нас не оголошували загальний страйк.

Питання в тому, наскільки він буде ефективним і наскільки білорусам вдасться підтримувати динаміку протестів,

– переконаний Гарань.

І наголосив: всі ці події також впливають і на ситуацію в Україні. Безумовно, ми не зацікавлені в тому, щоб російські війська були в Білорусі. Оскільки ми постачаємо деякі важливі продукти саме через Білорусь. Це можуть використати також і проти України.

Дивіться повінстю відео розмови з професором Олексієм Гаранем: