Наши военные не только выстояли, но и показали врагу, что мы едины и вестись на их провокации никто не будет.

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Если обстреливаете наши позиции – готовьтесь к жёсткому ответу!

Так, несколько дней назад российские наемники понесли тяжелые потери на передовой на оккупированной части Донбасса под Докучаевском.

Три офицера и водитель оставили свой автомобиль и в пешем порядке направилась к украинским позициям. Однако они попали в ловушку наших военных на передовой. В результате все 4 больше никогда не вернутся на территорию Украины.

И, конечно же, тот факт, что украинские военные защищали свои позиции, боевиков почему-то возмущает.

Так, один из первых главарей так называемой "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что украинская сторона якобы публикует видео ликвидации российских военных с целью подавления морального духа военнослужащих РФ.

Выводы, как минимум, странные. А, может, просто для того, чтобы враг понимал, что нарушать договоренности и продолжать пытаться устраивать провокации пора прекратить?

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Также накануне боевики получили от наших военных более серьезный удар. ВПЕРВЫЕ Вооруженные силы Украины на Донбассе применили ударный беспилотник Bayraktar.

Удар был нанесен в ответ на обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гранитное, в результате которого погиб один и были ранены двое военнослужащих ВСУ.

В результате была уничтожена пушка боевиков, из которой они вели обстрел украинских позиций.

Представители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса, конечно, снова смолчать не смогли: якобы применение "Байрактаров" нарушает пункт минского меморандума "о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения".

Однако в ВСУ заявили, что беспилотник не пересекал линию разграничения между позициями ВСУ и самопровозглашенной "ДНР". Поэтому, я считаю, ответ наших военных был абсолютно справедливым.