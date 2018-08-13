Якщо хтось скаже, що вибір кандидата від партії вже зроблений, це неправда, – Новинський

Продовжуючи розмову про висунення єдиного кандидата від "Опозиційного блоку" в своєму інтерв'ю виданню Апостроф, Вадим Новинський зазначив, що в партії і суспільстві вистачає гідних людей: це Борис Колесніков, Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Однак рішення поки немає. Відповідаючи на питання видання про його власні президентські амбіції політик відповів, що виключає їх, однак українську мову вчить.

"Ще ми чули заяви [народного депутата] Вадима Рабиновича про готовність до діалогу. Заявляють про це та інші партії від імені людей, які виступають за мир. Коротше кажучи, це не інтерес одного південного сходу. Всі розсудливі люди хочуть миру і стабільного розвитку для нашої країни. Ми до діалогу йдемо, і в разі, якщо він буде мати успіх, можливо, з'явиться єдиний кандидат".

Новинський також вважає, що праймеріз для "Опоблоку" – це нормальна демократична процедура, але не очевидний його механізм.

Коментуючи позицію так званих "газовиків", згідно з якою єдиним кандидатом повинен стати тільки Юрій Бойко, про що неодноразово повідомляв телеканал "Інтер", політик зауважив, що якщо хтось скаже, що вибір вже зроблено, це неправда. А озвучувати свої позиції мають право всі.

Також Новинський відповів на питання про очолюваний ним новий політичний проект "Партія миру".

"У політичному сленгу є вираз "партія війни", як характеризують ті сили, які вимагають продовження війни, збереження, а то і посилення напруженості в країні. А 70% і навіть більше українців хочуть миру. І всі вони – партія миру. До неї і я відношуся. Нам потрібно склеювати країну, не ділити її далі на своїх і чужих, на українсько- та російськомовних, на друзів і ворогів. Ми всі – громадяни і патріоти України, ми всі любимо нашу країну і нам потрібно домовитися про те, яка нам потрібна країна, щоб в ній кожен міг комфортно жити, працювати, будувати майбутнє своє і своєї родини», – лідер "Партії миру" висловив упевненість, що ця мета досяжна.